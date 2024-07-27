Грузинский саблист Базадзе раскритиковал судейство на Олимпийских играх
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Двукратный чемпион Европы по фехтованию на сабле грузин Сандро Базадзе раскритиковал судейство на летних Олимпийских играх в Париже.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Двукратный чемпион Европы по фехтованию на сабле грузин Сандро Базадзе раскритиковал судейство на летних Олимпийских играх в Париже.
В субботу Базадзе проиграл египтянину Мохамеду Амеру со счетом 14:15 в ⅛ финала и покинул турнир саблистов.
«Последние три года я был первым в мире, и, как и в Токио, во второй раз меня убили судьи. В Токио они разрушили мою жизнь, я почти прекратил карьеру, но вернулся, чтобы готовиться к Олимпийским играм. И они снова меня убили. Моя карьера окончена, как я могу вернуться, когда судьи все время меня убивают», — приводит слова Базадзе RMC Sport.
Базадзе 30 лет. Он выиграл две золотые медали чемпионатов Европы (2022, 2023), серебро и бронзу мировых первенств. Также на его счету три бронзовые награды континентальных турниров.