Грузинский саблист Базадзе раскритиковал судейство на Олимпийских играх

«Последние три года я был первым в мире, и, как и в Токио, во второй раз меня убили судьи. В Токио они разрушили мою жизнь, я почти прекратил карьеру, но вернулся, чтобы готовиться к Олимпийским играм. И они снова меня убили. Моя карьера окончена, как я могу вернуться, когда судьи все время меня убивают», — приводит слова Базадзе RMC Sport.