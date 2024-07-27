Елдос Сметов принес Казахстану первое золото на Олимпиаде-2024
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выступил в финальной схватке на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выступил в финальной схватке на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.
В решающей схватке в весе до 60 килограммов ему противостоял представитель Франции Лука Мхеидзе. Елдос победил приемом вазари и завоевал первое золото для Казахстана.
Напомним, Сметов стартовал на Олимпиаде с победы в 1/16 финала над Торнике Чакадуа из Нидерландов. В ⅛ финала казахстанец оказался сильнее Дильшота Халматова из Украины, а в четвертьфинале сенсационно прошел лидера мирового рейтинга представителя Тайваня Ян Юнвэя.
В ½ финала казахстанец одолел чемпиона мира 2023 года и трехкратного победителя чемпионата Европы испанца Франсиско Горригоса.
Напомним, первую медаль Олимпиады Казахстану принесли Александра Ле и Ислам Сатпаев. В стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд они завоевали бронзу.