Елдос Сметов принес Казахстану первое золото на Олимпиаде-2024

Источник: Сали Сабиров

В решающей схватке в весе до 60 килограммов ему противостоял представитель Франции Лука Мхеидзе. Елдос победил приемом вазари и завоевал первое золото для Казахстана.

Напомним, Сметов стартовал на Олимпиаде с победы в 1/16 финала над Торнике Чакадуа из Нидерландов. В ⅛ финала казахстанец оказался сильнее Дильшота Халматова из Украины, а в четвертьфинале сенсационно прошел лидера мирового рейтинга представителя Тайваня Ян Юнвэя.

В ½ финала казахстанец одолел чемпиона мира 2023 года и трехкратного победителя чемпионата Европы испанца Франсиско Горригоса.