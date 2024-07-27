Елдос Сметов принес Казахстану первое золото на Олимпиаде-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
2
0
0
2Франция
1
1
1
16Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Брейк-данс
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Франция
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 1-й круг
20:00скороМаксимо Гонсалес / Андрес МольтениКарлос Алькарас / Рафаэль Надаль
Гандбол. Мужчины. Группа A
20:00скороГерманияШвеция
Футбол. Мужчины. Группа D
20:00скороИзраиль (олимп.)Парагвай (олимп.)
Футбол. Мужчины. Группа A
20:00скороНовая Зеландия (олимп.)США (олимп.)
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа D
20:00скороЖорж Вандерлей / Андре ШтейнМохаммед Абича / Зухеир эль Грауи
Серфинг. Мужчины
20:36скороМужчины. Первый раунд
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
20:45скороАргентинаСША
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
20:50скороФарес ФерджаниЗиад Элсисси
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
21:00скороЛуиджи СамелеОх Сангук
Бокс. Женщины
21:00скороЖенщины. до 54 кг. 1/16 финала
Гимнастика спортивная. Мужчины
21:00скороМногоборье. Мужчины. Квалификация. Группа 3
Водное поло. Женщины. Группа A
21:05скороАвстралияКитай
Серфинг. Мужчины
21:12скороМужчины. Первый раунд
Теннис. Женщины. 1-й круг
21:15скороКоко Гауфф / Джессика ПегулаЭллен Перес / Дарья Сэвилл
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
21:15скороНидерландыФранция
Бокс. Женщины
21:16скороЖенщины. до 54 кг. 1/16 финала
Теннис. Женщины. 1-й круг
21:30скороНаоми ОсакаАнгелик Кербер
Плавание. Женщины
21:30скоро100 м баттерфляй. Женщины. Полуфиналы
Бокс. Женщины
21:32скороЖенщины. до 54 кг. 1/16 финала
Фехтование. Женщины. Матч за 3-е место
21:40скороЭстер МухариОрьян Малло
21:18 (мск), источник: Vesti.kz

Елдос Сметов принес Казахстану первое золото на Олимпиаде-2024

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выступил в финальной схватке на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Сали Сабиров

В решающей схватке в весе до 60 килограммов ему противостоял представитель Франции Лука Мхеидзе. Елдос победил приемом вазари и завоевал первое золото для Казахстана.

Напомним, Сметов стартовал на Олимпиаде с победы в 1/16 финала над Торнике Чакадуа из Нидерландов. В ⅛ финала казахстанец оказался сильнее Дильшота Халматова из Украины, а в четвертьфинале сенсационно прошел лидера мирового рейтинга представителя Тайваня Ян Юнвэя.

В ½ финала казахстанец одолел чемпиона мира 2023 года и трехкратного победителя чемпионата Европы испанца Франсиско Горригоса.

Напомним, первую медаль Олимпиады Казахстану принесли Александра Ле и Ислам Сатпаев. В стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд они завоевали бронзу.

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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
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VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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