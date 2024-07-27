Сборная Узбекистана с игроком ЦСКА Файзуллаевым в составе не вышла в плей-офф ОИ-2024

Сборные Узбекистана и Египта выступают в группе С вместе с командами Испании и Доминиканской Республики. После двух туров команда Узбекистана, потерпевшая два поражения, потеряла шансы на выход в плей-офф. Лидируют в квартете с 6 очками испанцы, у египтян — 4, у команды Доминиканской Республики — 1, у сборной Узбекистана — 0. Из каждой группы в плей-офф выходят по 2 команды.