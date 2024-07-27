Сборная Узбекистана с игроком ЦСКА Файзуллаевым в составе не вышла в плей-офф ОИ-2024

Забитым мячом на 11-й минуте встречи отметился Ахмед Кука.
Сборные Узбекистана и Египта выступают в группе С вместе с командами Испании и Доминиканской Республики. После двух туров команда Узбекистана, потерпевшая два поражения, потеряла шансы на выход в плей-офф. Лидируют в квартете с 6 очками испанцы, у египтян — 4, у команды Доминиканской Республики — 1, у сборной Узбекистана — 0. Из каждой группы в плей-офф выходят по 2 команды.
За сборную Узбекистана выступают два действующих футболиста клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) — полузащитники Аббосбек Файзуллаев (московский ЦСКА) и Умарали Рахмоналиев (казанский «Рубин»). «Пари Нижний Новгород» принадлежит выступающий на правах аренды за казахстанский «Кайрат» защитник Иброхимхалил Юлдошев.
Ранее за «Уфу», екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак» выступал полузащитник Остон Урунов, за московский «Локомотив» и «Тамбов» — полузащитник Жасурбек Жалолиддинов.
Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции.