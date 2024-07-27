Украина вырвала победу над Марокко благодаря голу на 99-й минуте на футбольном турнире Олимпиады
Сборная Украины обыграла команду Марокко во втором туре группы В на футбольном турнире Олимпиады-2024 во Франции.
Сборная Украины обыграла команду Марокко во втором туре группы В на футбольном турнире Олимпиады-2024 во Франции.
В середине первого тайма украинцы открыли счет после удара Дмитрия Крыськива. Однако на экваторе второй 45-минутки марокканцы заработали пенальти и удаление для соперника. С 11-метровой украинцев наказал Суфьян Рахими. И все же в самом конце жовто-блакитные вырвали победу — на 99-й минуте отличился Игорь Краснопир. В итоге 2:1 — успех сборной Украины.
В решающем туре группового этапа ОИ-2024 Украина сыграет против Аргентины, а Марокко — против Ирака. Оба матча пройдут 30 июля.