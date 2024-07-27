Историческое золото на Олимпиаде: первые слова Елдоса Сметова

Сегодня, 27 июля, он выступил в весовой категории до 60 килограммов и завоевал золотую медаль. И вот что Сметов, новоявленный олимпийский чемпион, сказал сразу после победной схватки журналистам.

«Если есть желание, нет ничего невозможного. В действительности я в этом убедился. Кто трудится, тот достигнет всего. Пусть казахстанский спорт славится. Только вперед! Пусть наш флаг никогда не опускается! Перед Главой Государства мы обещали поднять флаг Казахстана. Дали слово. Словами невозможно передать, очень рад! Всем болельщикам рахмет!» — сказал Сметов.