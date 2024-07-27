Историческое золото на Олимпиаде: первые слова Елдоса Сметова
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов прокомментировал свой триумф на летних Олимпийских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов прокомментировал свой триумф на летних Олимпийских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 27 июля, он выступил в весовой категории до 60 килограммов и завоевал золотую медаль. И вот что Сметов, новоявленный олимпийский чемпион, сказал сразу после победной схватки журналистам.
«Если есть желание, нет ничего невозможного. В действительности я в этом убедился. Кто трудится, тот достигнет всего. Пусть казахстанский спорт славится. Только вперед! Пусть наш флаг никогда не опускается! Перед Главой Государства мы обещали поднять флаг Казахстана. Дали слово. Словами невозможно передать, очень рад! Всем болельщикам рахмет!» — сказал Сметов.
Напомним, что медаль Сметова стала для Казахстана второй на этих Играх и первой золотой. Ранее бронзу в пулевой стрельбе принесли Ислам Сатпаев и Александра Ле.