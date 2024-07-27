Историческое золото на Олимпиаде: первые слова Елдоса Сметова

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
3
2
0
2Китай
2
0
1
21Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Эстер Мухари
Нелли Дифферт
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Франция
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Мужчины
27.07скороМужчины. Первый раунд
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа A
00:00скороСамуэле Коттафава / Паоло НиколаиШериф Юнусс / Ахмед Тиян
Серфинг. Мужчины
00:12скороМужчины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
00:48скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
01:24скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
02:00скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
02:36скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
03:12скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
03:48скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
04:24скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
05:00скороЖенщины. Первый раунд
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Парный разряд. Группа D
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороИталияДоминиканская Республика
Гандбол. Женщины. Группа B
10:00скороБразилияВенгрия
Пляжный волейбол. Женщины. Группа A
10:00скороВалентина Готтарди / Марта МенегаттиЛилиана Фернандес / Паула Сория
Гребля академическая. Женщины
10:00скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
10:15скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Бадминтон. Женщины. Группа E
10:20скороТай Тзю ИнТань Ляньни
Бадминтон. Женщины. Группа M
10:20скороМайю Матсумото / Вакана НагахараПерли Тан / Муралитаран Тинаа
Стрельба. Мужчины
10:30скороПневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
27 июля, источник: Vesti.kz

Историческое золото на Олимпиаде: первые слова Елдоса Сметова

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов прокомментировал свой триумф на летних Олимпийских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Сали Сабиров

Сегодня, 27 июля, он выступил в весовой категории до 60 килограммов и завоевал золотую медаль. И вот что Сметов, новоявленный олимпийский чемпион, сказал сразу после победной схватки журналистам.

«Если есть желание, нет ничего невозможного. В действительности я в этом убедился. Кто трудится, тот достигнет всего. Пусть казахстанский спорт славится. Только вперед! Пусть наш флаг никогда не опускается! Перед Главой Государства мы обещали поднять флаг Казахстана. Дали слово. Словами невозможно передать, очень рад! Всем болельщикам рахмет!» — сказал Сметов.

Напомним, что медаль Сметова стала для Казахстана второй на этих Играх и первой золотой. Ранее бронзу в пулевой стрельбе принесли Ислам Сатпаев и Александра Ле.

Все фотогалереи
ВидеоФото
41Церемония открытия Олимпиады
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Первые гонки с россиянами в Париже обернулись завалом
6 корейских пловцов со скандалом покинули Олимпийскую деревню
Азербайджан жалуется в МОК на французское телевидение
В чаше Олимпиады в Париже ненастоящий огонь. Что это и почему
Токаев обратился к Сметову после исторического золота на Олимпиаде
Историческое золото на Олимпиаде: первые слова Елдоса Сметова
Грузинский саблист Базадзе раскритиковал судейство на Олимпийских играх
Знаменосец сборной Италии утопил в Сене обручальное кольцо и написал трогательное послание жене
Казахстанка проиграла схватку за медаль Олимпиады-2024 и расплакалась
Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне в Париже
Французская дзюдоистка завоевала первую медаль страны на домашней Олимпиаде
Жулин — об открытии Олимпиады: Шабаш чертей. Ничего святого не осталось, полное кощунство
Вяльбе назвала жуткой мерзостью церемонию открытия Олимпиады
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Матч Дианы Шнайдер в первом круге Олимпиады-2024 перенесён на другой день
Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне
Джокович сделал шаг навстречу Надалю. Теннисные фавориты начали Олимпиаду в Париже с разгромных побед
Фиаско закончился матч Бублика на Олимпиаде в Париже
Гол+пас Фермина Лопеса помогли Испании обыграть Доминикану в матче Олимпиады-2024
Аргентина уверенно обыграла Ирак в матче 2-го тура Олимпиады-2024
Президент Южной Кореи заявил Баху, что обескуражен инцидентом на Олимпиаде
Сборная Фиджи по регби-7 обыграла Австралию и вышла в финал Олимпиады-2024
Велогонщица Дронова прокомментировала свое падение во время старта на Олимпиаде в дождь
Сборная Франции по регби вышла в финал ОИ-2024, обыграв ЮАР
Россиянка Дронова заняла 21-е место в велогонке с раздельным стартом на Олимпиаде
Азербайджан пожалуется в МОК на французское телевидение из-за Нагорного Карабаха
Джокович и Алькарас одержали победы на старте Олимпиады-2024
Салуквадзе на своих десятых ОИ не прошла квалификацию в стрельбе из пистолета с 10 м
Сборная Германии с преимуществом в 20 очков победила команду Японии на старте ОИ-2024
Трехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию Силадьи проиграл в 1/16 финала ОИ-2024
Епископат Франции раскритиковал церемонию открытия Олимпиады
Глава МОК извинился перед лидером Южной Кореи за ошибку на параде атлетов
Юлия Путинцева снялась с Олимпиады-2024 в Париже
Салуквадзе повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах
«Я в России не был года три. Про меня там забыли уже». Первые слова Сомова на Олимпиаде
Флаг МОК в Париже подняли вверх ногами. А какие фэйлы еще бывали на открытиях?
Сборная Австралии победила команду Испании в матче 1-го тура Олимпиады-2024
Глава МОК предложил позвонить президенту Южной Кореи из-за ошибки при объявлении атлетов
Тарасова назвала прекрасным открытие Олимпиады в Париже: «Если кого-то что-то смущает, пусть не смотрят»
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
В оргкомитете Олимпиады ответили на вопрос о заплыве триатлонистов в Сене
Чемпионка Олимпиады-2020 по фехтованию на шпагах Ивэнь проиграла в первом раунде ОИ-2024
Организаторы Олимпиады рассказали, чем заменили традиционный олимпийский огонь
В МОК не считают концом света перевернутый флаг на церемонии открытия Олимпиады
Итальянский журналист попросил убежища в России после церемонии открытия ОИ
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь