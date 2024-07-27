Токаев обратился к Сметову после исторического золота на Олимпиаде

Источник: Соцсети

В решающей схватке в весе до 60 килограммов ему противостоял представитель Франции Лука Мхеидзе. Елдос победил приемом вазари и завоевал первое золото для Казахстана.

«Поздравляю нашего дзюдоиста Елдоса Сметова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Париже! Благодаря его мастерству и силе духа, высоко развивается флаг Казахстана.

Елдос стал лучшим в мире в борьбе с сильнейшими соперниками, выиграв главные соревнования четырехлетия. Вами восхищается и аплодирует вся страна. Ваша победа — победа всего нашего народа!» — написано в аккаунте главы государства в соцсети X (бывший Twitter).