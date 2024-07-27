Токаев обратился к Сметову после исторического золота на Олимпиаде
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпиона олимпийских игр в Париже казахстанского дзюдоиста Елдоса Сметова, сообщают Vesti.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпиона олимпийских игр в Париже казахстанского дзюдоиста Елдоса Сметова, сообщают Vesti.kz.
В решающей схватке в весе до 60 килограммов ему противостоял представитель Франции Лука Мхеидзе. Елдос победил приемом вазари и завоевал первое золото для Казахстана.
«Поздравляю нашего дзюдоиста Елдоса Сметова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Париже! Благодаря его мастерству и силе духа, высоко развивается флаг Казахстана.
Елдос стал лучшим в мире в борьбе с сильнейшими соперниками, выиграв главные соревнования четырехлетия. Вами восхищается и аплодирует вся страна. Ваша победа — победа всего нашего народа!» — написано в аккаунте главы государства в соцсети X (бывший Twitter).
Сметов стал первым олимпийским чемпионом по дзюдо в истории Казахстана. 31-летний спортсмен собрал полный комплект олимпийских наград. На играх 2016 года в Рио-де-Жанейро он стал серебряным призером, а на ОИ-2020 в Токио — бронзовым.