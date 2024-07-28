Ига Свёнтек восхитилась церемонией открытия Олимпийских игр в Париже

«Только что посмотрела церемонию открытия Олимпийских игр (знаете, я всегда опаздываю с такими вещами). Надеюсь, я перестану плакать до начала своего следующего матча. Пламя, последние мгновения… Я просто не могу. Одна из самых красивых трансляций, что я когда-либо видела», — написала Свёнтек на своей странице в социальных сетях.