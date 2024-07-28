Медведев разгромил австралийца на старте ОИ. Даниилу потребовался всего час для 1-й победы

Олимпиада-2024 в Париже, сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев обыграл Ринки Хидзикату | Источник: Getty Images

В столице Франции Париже была открыта летняя Олимпиада. От России на игры поехали 15 спортсменов, в том числе семь теннисистов/теннисисток, то есть почти половина. По этой причине к теннисному турниру, проведение которого запланировано на период с 27 июля по 4 августа, будет приковано особое внимание отечественных болельщиков.

От России в теннисном турнире выступает и первая ракетка нашей страны Даниил Медведев. Он начинал свой второй поход за олимпийской медалью с учётом опыта Токио-2021. Напомним, в Японии наш соотечественник не добрался до наград. В личном турнире спортсмен проиграл четвертьфинальный матч испанцу Пабло Карреньо-Бусте, в парном разряде Медведев и Аслан Карацев вылетели в первом же круге от словацкого дуэта.

В своём стартовом поединке на турнире в Париже 28-летний россиянин сражался с австралийцем Ринки Хидзикатой. Чемпион US Open 2021 года вёл по личным встречам со счётом 1−0. Даниил выиграл в 2022 году на харде Лос-Кабоса (Мексика) в ⅛ финала — 6:4, 6:3.

Многие эксперты уже успели порассуждать о медальных шансах Медведева в столице Франции. Так, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что пятая ракетка мира имеет хорошие шансы на золото Олимпийских игр — 2024.

«Один из фаворитов Игр и главная наша надежда — Даниил Медведев. Сетка у него абсолютно нормальная. Он в нижней части, и там соперники попроще — нет Джоковича, Циципаса Зверева, да того же Надаля. Разумеется, эта оценка исходит из формы и манеры игры тех. Медведев настроен по-боевому. У него нет опыта удачных выступлений на Олимпиаде. Поэтому здесь важен эмоциональный настрой. Нужно просто сыграть хорошо и успеть вработаться. Нужна концентрация, проходных матчей здесь нет. В первом круге он встречается с австралийцем Ринки Хидзикатой. Россиянин выше классом, но нужно собраться и проявить лучшие качества», — приводит слова Тарпищева «Советский спорт».

Победитель двух ТБШ в миксте Андрей Ольховский также считает, что именно Даниил имеет наибольшие шансы завоевать медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже среди российских теннисистов.

«Из троих россиян в мужском одиночном разряде лучшая сетка у Медведева. У него больше шансов на медаль. У Павла Котова непростой матч против Стэна Вавринки уже в первом круге, Роман Сафиуллин с Алехандро Табило — тоже тяжёлый старт. Медведеву с сеткой повезло больше. Посмотрим, как ребята начнут путь на турнире, — сказал Ольховский “РБ Спорт”.

Чемпион американского мэйджора целеустремлённо подошёл к своему стартовому противостоянию на главном старте четырёхлетия. Первая ракетка России сразу добился брейка под ноль — 1:0, а затем и свою подачу взял под ноль — 2:0. Восемь розыгрышей — восемь очков. Великолепное начало!

Затем Хидзиката немного пришёл в себя и взял свою подачу — 2:1. А при счёте 3:1 Даниил поддавил и с третьей попытки добился ещё одного брейка — 4:1. В шестом гейме австралиец отыграл один брейк — 4:2. Но Медведев вцепился в следующий же приём. Наш теннисист восстановил преимущество в два брейка — 5:2. После перехода Даниил вышел подавать на первую партию, уверенно закрыв её со счётом 6:2 за 29 минут.

Новый сет Медведев начал по схожему сценарию, а именно с брейка под ноль — 1:0. Пятая ракетка мира сделал второй брейк в сете. Причём оппонент россиянина вёл 40:0, но он перевернул всё в свою пользу — 3:0. Однако Даниил на этом не остановился. Он взял четвёртый гейм подряд — 4:0. И всё же победитель US Open 2021 года так и не смог оформить «баранку». Хидзиката взял свою подачу в пятом гейме — 4:1. А позже Медведев выиграл два гейма подряд, разгромив 76-ю ракетку мира со счётом 6:2, 6:1 за 61 минуту. Следующим противником Даниила будет победитель пары Робин Хасе — Себастьян Офнер. Отметим, что из-за дождя в столице Франции четвёртый номер посева так и остался первым и единственным на сегодня представителем России, вышедшим на теннисные корты.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже продлится до 4 августа.