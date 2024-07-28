Файзуллаев и Узбекистан остались без медалей Олимпиады. Всё из-за курьёзного гола

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
3
2
0
2Китай
2
0
1
21Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Эстер Мухари
Нелли Дифферт
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Франция
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Женщины
01:24скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
02:00скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
02:36скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
03:12скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
03:48скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
04:24скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
05:00скороЖенщины. Первый раунд
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Парный разряд. Группа D
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороИталияДоминиканская Республика
Гандбол. Женщины. Группа B
10:00скороБразилияВенгрия
Пляжный волейбол. Женщины. Группа A
10:00скороВалентина Готтарди / Марта МенегаттиЛилиана Фернандес / Паула Сория
Гребля академическая. Женщины
10:00скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
10:15скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Бадминтон. Женщины. Группа E
10:20скороТай Тзю ИнТань Ляньни
Бадминтон. Женщины. Группа M
10:20скороМайю Матсумото / Вакана НагахараПерли Тан / Муралитаран Тинаа
Стрельба. Мужчины
10:30скороПневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Гимнастика спортивная. Женщины
10:30скороМногоборье. Женщины. Квалификация. Группа 1
Гребля академическая. Мужчины
10:36скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Теннис. Женщины. 1-й круг
11:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниЭрин Рутлайфф / Лулу Сун
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 66 кг. 1/32 финала
02:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Файзуллаев и Узбекистан остались без медалей Олимпиады. Всё из-за курьёзного гола

Аббосбек Файзуллаев провёл неплохой матч, но после поражения от Египта из группы теперь не выйти.

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Узбекистан — Египет — 0:1, Олимпиада-2024, футбол: обзор матча Олимпийских игр, Аббосбек Файзуллаев, вылет Узбекистана | Источник: Getty Images

Сегодня встречались два претендента на выход из группы С футбольного олимпийского турнира. Цель Узбекистан ставил серьёзную — добраться до медалей. Поэтому после поражения в матче с Испанией было необходимо набирать очки.

Соперник — Египет. На Олимпиаду приехали в качестве финалиста Кубка африканских наций: в финале уступили Марокко. В первом матче Олимпиады египтяне скатали нулевую ничью со сборной Доминиканской Республики. Ключевая встреча для них — как раз с Узбекистаном. В последнем туре ждёт грозная Испания.

В первые минуты матча инициатива была у сборной Узбекистана. Атаковать пытались через правый фланг — использовали Аббосбека Файзуллаева и Мухаммадкодира Хамралиева. Египет же сделал ставку на контратакующий футбол: уже с первого контрвыпада могли создать опасный момент, но Абдурауф Буриев отработал и отобрал мяч у нападающего.

Темп Узбекистана сбила неожиданная пауза в игре: вратарь Египта не справился с завязыванием шнурков и подозвал партнёра для помощи. После этого египтяне отобрали владение, а узбекистанцы перешли к высокому прессингу. Отбирать мяч не получалось: опытный Эльнени и Ахмед Кука справлялись с давлением.

Результатом отрезка, в котором инициативой завладел Египет, стал курьёзный гол в ворота Узбекистана. Мяч сначала угодил в штангу после слабого удара Осамы Фейсала, после чего Хамралиев постарался его выбить, но попал в Ахмеда Кука. Рикошет, мяч в воротах, вратарь не у дел.

Узбекистан сразу же включился и вернул инициативу. Ближе всего гол был в отрезок с 20-й по 30-ю минуту. Сначала Файзуллаев навешивал на Шомуродова, а тот пробил мимо пустых ворот. Вратарь в этом моменте потерял позицию. На 30-й минуте мяч побывал в воротах Египта после удара того же Файзуллаева, но судья зафиксировал офсайд.

До конца тайма азиаты пытались сравнять счёт, но Египет надёжно стоял в защите и играл на вынос. Многочисленные попытки дальних ударов успехом не увенчались: мяч шёл то мимо ворот, то в руки вратарю.

Второй тайм начался с замены: Узбекистан убрал Остона Урунова и выпустил Русланбека Джиянова. В результате Аббосбек Файзуллаев переместился на левый фланг, а Русланбек занял место справа.

Инициатива оказывалась то у одних, то у других. Узбекистанцы начали играть более прямолинейно и пытались забросами искать в штрафной Шомуродова. Эльдор цеплялся за мячи, но до ударов дело не доходило — защитники успевали выбивать мячи из его ног.

По сравнению с первым таймом стандартов стало значительно больше. Но Узбекистан не смог ими воспользоваться: египтяне более физически развиты и зачастую выходили из верховых единоборств победителями.

После множества замен и ухода с поля Шомуродова моментов у ворот Египта практически не было. Не удался у сборной Узбекистана и финальный навал.

Лучшими у Узбекистана были как раз Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев. Первый опускался ниже, отбирал мячи, переводил их на фланги, помогал с розыгрышами, откликался на передачи в штрафную. Правда, его прострелы адресатов уже не находили.

Полузащитник ЦСКА провёл отличный первый тайм, в котором и множество моментов создал, и даже гол забил из офсайда. Во второй половине был не так заметен — сказалась смена фланга. Слева ему не давали столько свободы. Аббосбек лишь изредка появлялся в объективах камер, когда участвовал в розыгрышах стандартов.

Египет искал выходы к чужим воротам через связку форварда и Ибрахима Аделя. На Фейсала шли забросы, он скидывал на вингера, который превосходил в скорости узбекистанских защитников и прорывался по флангу. Во втором тайме мог забить красивый гол: получил мяч после заброса и попытался поочередно перебросить и защитников, и вратаря. Но мяч полетел выше ворот.

Заключительные матчи группового этапа обе сборные проведут 30 июля. Египет ещё ждут игры в плей-офф, а Узбекистан после матча с Доминиканской Республикой отправится домой. Мечта о медалях так и останется просто мечтой.

Дмитрий Демков

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