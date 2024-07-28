Файзуллаев и Узбекистан остались без медалей Олимпиады. Всё из-за курьёзного гола

Узбекистан — Египет — 0:1, Олимпиада-2024, футбол: обзор матча Олимпийских игр, Аббосбек Файзуллаев, вылет Узбекистана | Источник: Getty Images

Сегодня встречались два претендента на выход из группы С футбольного олимпийского турнира. Цель Узбекистан ставил серьёзную — добраться до медалей. Поэтому после поражения в матче с Испанией было необходимо набирать очки.

Соперник — Египет. На Олимпиаду приехали в качестве финалиста Кубка африканских наций: в финале уступили Марокко. В первом матче Олимпиады египтяне скатали нулевую ничью со сборной Доминиканской Республики. Ключевая встреча для них — как раз с Узбекистаном. В последнем туре ждёт грозная Испания.

В первые минуты матча инициатива была у сборной Узбекистана. Атаковать пытались через правый фланг — использовали Аббосбека Файзуллаева и Мухаммадкодира Хамралиева. Египет же сделал ставку на контратакующий футбол: уже с первого контрвыпада могли создать опасный момент, но Абдурауф Буриев отработал и отобрал мяч у нападающего.

Темп Узбекистана сбила неожиданная пауза в игре: вратарь Египта не справился с завязыванием шнурков и подозвал партнёра для помощи. После этого египтяне отобрали владение, а узбекистанцы перешли к высокому прессингу. Отбирать мяч не получалось: опытный Эльнени и Ахмед Кука справлялись с давлением.

Результатом отрезка, в котором инициативой завладел Египет, стал курьёзный гол в ворота Узбекистана. Мяч сначала угодил в штангу после слабого удара Осамы Фейсала, после чего Хамралиев постарался его выбить, но попал в Ахмеда Кука. Рикошет, мяч в воротах, вратарь не у дел.

Узбекистан сразу же включился и вернул инициативу. Ближе всего гол был в отрезок с 20-й по 30-ю минуту. Сначала Файзуллаев навешивал на Шомуродова, а тот пробил мимо пустых ворот. Вратарь в этом моменте потерял позицию. На 30-й минуте мяч побывал в воротах Египта после удара того же Файзуллаева, но судья зафиксировал офсайд.

До конца тайма азиаты пытались сравнять счёт, но Египет надёжно стоял в защите и играл на вынос. Многочисленные попытки дальних ударов успехом не увенчались: мяч шёл то мимо ворот, то в руки вратарю.

Второй тайм начался с замены: Узбекистан убрал Остона Урунова и выпустил Русланбека Джиянова. В результате Аббосбек Файзуллаев переместился на левый фланг, а Русланбек занял место справа.

Инициатива оказывалась то у одних, то у других. Узбекистанцы начали играть более прямолинейно и пытались забросами искать в штрафной Шомуродова. Эльдор цеплялся за мячи, но до ударов дело не доходило — защитники успевали выбивать мячи из его ног.

По сравнению с первым таймом стандартов стало значительно больше. Но Узбекистан не смог ими воспользоваться: египтяне более физически развиты и зачастую выходили из верховых единоборств победителями.

После множества замен и ухода с поля Шомуродова моментов у ворот Египта практически не было. Не удался у сборной Узбекистана и финальный навал.

Лучшими у Узбекистана были как раз Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев. Первый опускался ниже, отбирал мячи, переводил их на фланги, помогал с розыгрышами, откликался на передачи в штрафную. Правда, его прострелы адресатов уже не находили.

Полузащитник ЦСКА провёл отличный первый тайм, в котором и множество моментов создал, и даже гол забил из офсайда. Во второй половине был не так заметен — сказалась смена фланга. Слева ему не давали столько свободы. Аббосбек лишь изредка появлялся в объективах камер, когда участвовал в розыгрышах стандартов.

Египет искал выходы к чужим воротам через связку форварда и Ибрахима Аделя. На Фейсала шли забросы, он скидывал на вингера, который превосходил в скорости узбекистанских защитников и прорывался по флангу. Во втором тайме мог забить красивый гол: получил мяч после заброса и попытался поочередно перебросить и защитников, и вратаря. Но мяч полетел выше ворот.

Заключительные матчи группового этапа обе сборные проведут 30 июля. Египет ещё ждут игры в плей-офф, а Узбекистан после матча с Доминиканской Республикой отправится домой. Мечта о медалях так и останется просто мечтой.