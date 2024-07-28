Файзуллаев и Узбекистан остались без медалей Олимпиады. Всё из-за курьёзного гола
Аббосбек Файзуллаев провёл неплохой матч, но после поражения от Египта из группы теперь не выйти.
Аббосбек Файзуллаев провёл неплохой матч, но после поражения от Египта из группы теперь не выйти.
Сегодня встречались два претендента на выход из группы С футбольного олимпийского турнира. Цель Узбекистан ставил серьёзную — добраться до медалей. Поэтому после поражения в матче с Испанией было необходимо набирать очки.
Соперник — Египет. На Олимпиаду приехали в качестве финалиста Кубка африканских наций: в финале уступили Марокко. В первом матче Олимпиады египтяне скатали нулевую ничью со сборной Доминиканской Республики. Ключевая встреча для них — как раз с Узбекистаном. В последнем туре ждёт грозная Испания.
В первые минуты матча инициатива была у сборной Узбекистана. Атаковать пытались через правый фланг — использовали Аббосбека Файзуллаева и Мухаммадкодира Хамралиева. Египет же сделал ставку на контратакующий футбол: уже с первого контрвыпада могли создать опасный момент, но Абдурауф Буриев отработал и отобрал мяч у нападающего.
Темп Узбекистана сбила неожиданная пауза в игре: вратарь Египта не справился с завязыванием шнурков и подозвал партнёра для помощи. После этого египтяне отобрали владение, а узбекистанцы перешли к высокому прессингу. Отбирать мяч не получалось: опытный Эльнени и Ахмед Кука справлялись с давлением.
Результатом отрезка, в котором инициативой завладел Египет, стал курьёзный гол в ворота Узбекистана. Мяч сначала угодил в штангу после слабого удара Осамы Фейсала, после чего Хамралиев постарался его выбить, но попал в Ахмеда Кука. Рикошет, мяч в воротах, вратарь не у дел.
Узбекистан сразу же включился и вернул инициативу. Ближе всего гол был в отрезок с 20-й по 30-ю минуту. Сначала Файзуллаев навешивал на Шомуродова, а тот пробил мимо пустых ворот. Вратарь в этом моменте потерял позицию. На 30-й минуте мяч побывал в воротах Египта после удара того же Файзуллаева, но судья зафиксировал офсайд.
До конца тайма азиаты пытались сравнять счёт, но Египет надёжно стоял в защите и играл на вынос. Многочисленные попытки дальних ударов успехом не увенчались: мяч шёл то мимо ворот, то в руки вратарю.
Второй тайм начался с замены: Узбекистан убрал Остона Урунова и выпустил Русланбека Джиянова. В результате Аббосбек Файзуллаев переместился на левый фланг, а Русланбек занял место справа.
Инициатива оказывалась то у одних, то у других. Узбекистанцы начали играть более прямолинейно и пытались забросами искать в штрафной Шомуродова. Эльдор цеплялся за мячи, но до ударов дело не доходило — защитники успевали выбивать мячи из его ног.
По сравнению с первым таймом стандартов стало значительно больше. Но Узбекистан не смог ими воспользоваться: египтяне более физически развиты и зачастую выходили из верховых единоборств победителями.
После множества замен и ухода с поля Шомуродова моментов у ворот Египта практически не было. Не удался у сборной Узбекистана и финальный навал.
Лучшими у Узбекистана были как раз Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев. Первый опускался ниже, отбирал мячи, переводил их на фланги, помогал с розыгрышами, откликался на передачи в штрафную. Правда, его прострелы адресатов уже не находили.
Полузащитник ЦСКА провёл отличный первый тайм, в котором и множество моментов создал, и даже гол забил из офсайда. Во второй половине был не так заметен — сказалась смена фланга. Слева ему не давали столько свободы. Аббосбек лишь изредка появлялся в объективах камер, когда участвовал в розыгрышах стандартов.
Египет искал выходы к чужим воротам через связку форварда и Ибрахима Аделя. На Фейсала шли забросы, он скидывал на вингера, который превосходил в скорости узбекистанских защитников и прорывался по флангу. Во втором тайме мог забить красивый гол: получил мяч после заброса и попытался поочередно перебросить и защитников, и вратаря. Но мяч полетел выше ворот.
Заключительные матчи группового этапа обе сборные проведут 30 июля. Египет ещё ждут игры в плей-офф, а Узбекистан после матча с Доминиканской Республикой отправится домой. Мечта о медалях так и останется просто мечтой.
Дмитрий Демков