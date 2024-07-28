«Откровенное возмущение»: в конгрессе США набросились на французов

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступают 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.