«Откровенное возмущение»: в конгрессе США набросились на французов

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
3
2
0
2Китай
2
0
1
21Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Эстер Мухари
Нелли Дифферт
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Франция
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Женщины
01:24скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
02:00скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
02:36скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
03:12скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
03:48скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
04:24скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
05:00скороЖенщины. Первый раунд
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Парный разряд. Группа D
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороИталияДоминиканская Республика
Гандбол. Женщины. Группа B
10:00скороБразилияВенгрия
Пляжный волейбол. Женщины. Группа A
10:00скороВалентина Готтарди / Марта МенегаттиЛилиана Фернандес / Паула Сория
Гребля академическая. Женщины
10:00скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
10:15скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Бадминтон. Женщины. Группа E
10:20скороТай Тзю ИнТань Ляньни
Бадминтон. Женщины. Группа M
10:20скороМайю Матсумото / Вакана НагахараПерли Тан / Муралитаран Тинаа
Стрельба. Мужчины
10:30скороПневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Гимнастика спортивная. Женщины
10:30скороМногоборье. Женщины. Квалификация. Группа 1
Гребля академическая. Мужчины
10:36скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Теннис. Женщины. 1-й круг
11:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниЭрин Рутлайфф / Лулу Сун
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 66 кг. 1/32 финала
02:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Откровенное возмущение»: в конгрессе США набросились на французов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Член конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин выразила возмущение в соцсети X «сатанинской» церемонией открытия Олимпийских игр в Париже.

Наверх
Источник: AP 2023

В пятницу в столице Франции на открытии Олимпиады показали пародию на христианский сюжет «Тайная вечеря», где апостолов Христа изображали трансвеститы.

«Олимпийский комитет Франции усердно работает над удалением видеозаписей своей сатанинской, транс- и оккультной церемонии открытия, ссылаясь на законы об авторском праве», — написала Тейлор Грин.

Политик выразила «откровенное возмущение» антихристианским представлением и напомнила, что право на распространение этих видеоматериалов гарантировано американским законодательством.

В субботу миллиардер Илон Маск назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже вопиющим неуважением к христианам.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступают 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.

Церемония открытия Олимпиады
41
фотография
41
фотография
41
фотография
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Слив обнаженки из OnlyFans: скандал с русской спортсменкой в Париже
'Любимые выдры'. Топ лучших подруг Алины Загитовой
К вам едет педофил: МОК простил преступника ради Олимпиады
'Пять минут — и заработал на квартиру': как покушение обогатило фигуристов
Возрастное ограничение 18+
Все фотогалереи
ВидеоФото
41Церемония открытия Олимпиады
20Олимпиада началась со скандала: матч Аргентины и Марокко прервали на два часа
16Все россияне, которых мы увидим на Олимпиаде в Париже
Главные темы
Первые гонки с россиянами в Париже обернулись завалом
Файзуллаев и Узбекистан остались без медалей Олимпиады
Вембаньяма спас Францию от позора
Медведеву потребовался всего час для 1-й победы на Олимпиаде
Токаев обратился к Сметову после исторического золота на Олимпиаде
Историческое золото на Олимпиаде: первые слова Елдоса Сметова
Сборная Узбекистана с игроком ЦСКА Файзуллаевым в составе не вышла в плей-офф ОИ-2024
Елдос Сметов принес Казахстану первое золото на Олимпиаде-2024
Грузинский саблист Базадзе раскритиковал судейство на Олимпийских играх
Чемпион UFC Махачев: «Парижские игры — позор Олимпийского движения. Мы должны вернуть их в Россию»
Знаменосец сборной Италии утопил в Сене обручальное кольцо и написал трогательное послание жене
Казахстанка проиграла схватку за медаль Олимпиады-2024 и расплакалась
Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне в Париже
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Французская дзюдоистка завоевала первую медаль страны на домашней Олимпиаде
«Свою работу я выполнил». Джокович заявил, что ждёт матча с Надалем на Олимпиаде
Жулин — об открытии Олимпиады: Шабаш чертей. Ничего святого не осталось, полное кощунство
«Конечно, армяне — наши друзья». Азербайджан жалуется в МОК на французское телевидение
Шесть южнокорейских пловцов покинули Олимпийскую деревню. Их возмутили автобусы без кондиционеров
Вяльбе назвала жуткой мерзостью церемонию открытия Олимпиады
Матч Дианы Шнайдер в первом круге Олимпиады-2024 перенесён на другой день
Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне
Джокович сделал шаг навстречу Надалю. Теннисные фавориты начали Олимпиаду в Париже с разгромных побед
Фиаско закончился матч Бублика на Олимпиаде в Париже
Гол+пас Фермина Лопеса помогли Испании обыграть Доминикану в матче Олимпиады-2024
Аргентина уверенно обыграла Ирак в матче 2-го тура Олимпиады-2024
Президент Южной Кореи заявил Баху, что обескуражен инцидентом на Олимпиаде
Сборная Фиджи по регби-7 обыграла Австралию и вышла в финал Олимпиады-2024
Велогонщица Дронова прокомментировала свое падение во время старта на Олимпиаде в дождь
Сборная Франции по регби вышла в финал ОИ-2024, обыграв ЮАР
Россиянка Дронова заняла 21-е место в велогонке с раздельным стартом на Олимпиаде
Азербайджан пожалуется в МОК на французское телевидение из-за Нагорного Карабаха
Джокович и Алькарас одержали победы на старте Олимпиады-2024
Салуквадзе на своих десятых ОИ не прошла квалификацию в стрельбе из пистолета с 10 м
Сборная Германии с преимуществом в 20 очков победила команду Японии на старте ОИ-2024
Трехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию Силадьи проиграл в 1/16 финала ОИ-2024
Епископат Франции раскритиковал церемонию открытия Олимпиады
«Прожекторы освещают облако пара». В чаше Олимпиады в Париже огонь — ненастоящий
Глава МОК извинился перед лидером Южной Кореи за ошибку на параде атлетов
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Юлия Путинцева снялась с Олимпиады-2024 в Париже
Салуквадзе повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах
«Я в России не был года три. Про меня там забыли уже». Первые слова Сомова на Олимпиаде
Флаг МОК в Париже подняли вверх ногами. А какие фэйлы еще бывали на открытиях?
Сборная Австралии победила команду Испании в матче 1-го тура Олимпиады-2024
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь