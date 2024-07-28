«Откровенное возмущение»: в конгрессе США набросились на французов

В пятницу в столице Франции на открытии Олимпиады показали пародию на христианский сюжет «Тайная вечеря», где апостолов Христа изображали трансвеститы.
«Олимпийский комитет Франции усердно работает над удалением видеозаписей своей сатанинской, транс- и оккультной церемонии открытия, ссылаясь на законы об авторском праве», — написала Тейлор Грин.
Политик выразила «откровенное возмущение» антихристианским представлением и напомнила, что право на распространение этих видеоматериалов гарантировано американским законодательством.
В субботу миллиардер Илон Маск назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже вопиющим неуважением к христианам.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступают 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением МОК выступать в столице Франции они будут в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.
Церемония открытия Олимпиады