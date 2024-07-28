Гол футболиста «Динамо» на 93-й минуте принес Парагваю победу над Израилем на Олимпиаде-2024 | Источник: Getty Images

По итогам 90 минут основного времени матча счет был ничейным — 2:2: у парагвайцев забили Марсело Фернандес и Хулио Энсисо, а у израильтян — Омри Гандельман и Оскар Глоч.

В компенсированное время ко второму тайму Парагвай вырвал победу: решающий гол на 93-й минуте забил защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна. А на 96-й минуте победную точку поставил Марсело Фернандес, который оформил дубль. Итоговый счет — 4:2 в пользу Парагвая.