Вице-премьер Италии — об открытии Олимпиады: «Убожество, оскорбляющее миллиарды христиан»
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини жестко раскритиковал церемонию открытия Летних Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини жестко раскритиковал церемонию открытия Летних Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).
Вчера, 26 июля, в торжественной церемонии приняли участие артисты неопределенной гендерной принадлежности и сексуальной ориентации.
«Открытие Олимпиады, оскорбляющее миллиарды христиан по всему миру, было действительно плохим началом, милые французы. Просто убожество», — написал Сальвини в социальных сетях.
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