Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «уникальной» церемонию открытия Олимпиады-2024

Вчера, 26 июля, в столице Франции прошла церемония открытия ОИ-2024, которая вызвала много критики от общественности.

«Это величайшая команда, которая когда-либо представляла Германию на Олимпийских играх, с великолепным дуэтом знаменосцев в центре (баскетболистом Деннисом Шредером и дзюдоисткой Анной-Марией Вагнер — прим. Sport24). Держу пальцы скрещенными со всеми жителями Германии. Приятно, что этот праздник спорта начался с уникальной церемонии открытия», — написал Шольц в социальных сетях.