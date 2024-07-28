Экс-первая ракетка мира Осака проиграла другому бывшему лидеру рейтинга WTA Кербер в 1-м раунде ОИ-2024
Экс-первая ракетка мира Осака проиграла другому бывшему лидеру рейтинга WTA в 1-м раунде ОИ-2024.
Экс-первая ракетка мира Осака проиграла другому бывшему лидеру рейтинга WTA в 1-м раунде ОИ-2024.
Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение от немки Анжелики Кербер на старте Олимпийских игр в Париже.
Встреча продлилась 1 час 9 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3.
Во 2-м раунде Кербер сыграет против румынки Жаклин Кристиан.
Напомним, что и Осака, и Кербер в свое время занимали 1-ю строчку в мировом рейтинге.