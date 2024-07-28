Разгромная победа Медведева, провал велогонщиков и скандал в футболе. Как прошел первый день Олимпиады в Париже
Сборная Австралии возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады-2024.
Сборная Австралии возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады-2024.
Всего было разыграно 14 комплектов наград. Австралийские спортсмены завоевали три золотые медали и две серебряные. Победили велогонщица Грейс Браун, пловчиха Ариарне Титмус на дистанции 400 метров вольным стилем, а также женская сборная по плаванию в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Вторыми стали пловец Элайджа Уиннингтон и мужская команда по плаванию в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.
На втором месте расположилась сборная Китая, в активе которой два золота и одна бронза. Третье место заняли американцы с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.
Россияне были представлены в трех дисциплинах: велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица приняли участие в гонках с раздельного старта, пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, а теннисист Даниил Медведев начал путь к медалям.
Александра Ле и Ислам Сатпаев выиграли бронзовые награды в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии десяти метров. В дуэли за третье место они победили немцев Максимилиана Бенедикта Ульбриха и
Анну Янссен со счетом 17:5. Для Ле и Сатпаева Олимпиада стала первой в карьере. После победы стрелки заявили, что чувствуют себя замечательно.
Когда я пришла в этот спорт, то начала мечтать об участии в Олимпийских играх и о том, чтобы показать наилучший результат. Это моя цель, и я верю в нее. Знаю, что если показать себя в полную силу, там и будут и победы.
Это первая медаль Казахстана на Играх в стрельбе с 1996 года. В Атланте два серебра завоевал Сергей Беляев (стрельба из винтовки), бронза была на счету Владимира Вохмянина (стрельба из скорострельного пистолета).
В этот же день Казахстан завоевал первое золото. Дзюдоист Елдос Сметов стал победителем в весовой категории до 60 килограммов. В финале Сметов оказался сильнее француза Луки Мхеидзе. На счету казахстанского спортсмена уже были две олимпийские медали — серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и бронза Токио-2020.
Российский теннисист стартовал с разгромной победы на Играх 2024 года в Париже. В первом раунде одиночного разряда 28-летний спортсмен одержал победу над австралийцем Ринки Хидзикату. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1.
В следующем круге 28-летний россиянин встретится с победителем противостояния между австрийцем Себастианом Офнером и Робином Хасе из Нидерландов. Также Медведев начнет борьбу за медали в смешанном парном разряде вместе с 17-летней Миррой Андреевой.
Остальные матчи с участием российских теннисистов были перенесены на 28 июля из-за непрекращающегося дождя.
Сомов стал первым российским спортсменом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он успешно вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, показав результат, который позволил ему занять 13-е место в предварительных заплывах.
Кайфую вообще от всего. В принципе проплыл нормально, тем более что я не так давно вернулся к тренировкам.
В полуфинале Сомов финишировал только седьмым во втором заплыве. Он преодолел дистанцию ровно за одну минуту и суммарно стал 13-м, что не позволило спортсмену выйти в финал. Белорус Илья Шиманович также остался за пределами решающего заплыва.
Сомов примет участие в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем. Соревнования начнутся 1 августа.
Дронова и Сырица стали первыми из российских спортсменов, выступившими в медальном событии. В гонке с раздельного старта Дронова финишировала на 21-м месте с отставанием в четыре минуты и 3,92 секунды. Победа досталась австралийке Грейс Браун. Серебряную награду Олимпиады увезла в Великобританию Анна Хендерсон. Тройку сильнейших замкнула представительница США Хлои Дайгерт. Сырица на этой же дистанции у мужчин стал предпоследним, заняв 31-е место из 32.
После финиша Дронова заявила, что мечтала принять участие в Олимпиаде, так это было для нее последним шансом. Она подчеркнула, что ждала решения правительства России и Международного олимпийского комитета, отметив, что никаких запретов с их стороны получено не было.
Дронова добавила, что другие участники Игр относятся к ней дружелюбно, и конфликтов у нее не возникало. «Жизнь научила меня слушать только то, что я хочу слышать. Мои родные меня поддерживают, никаких проблем нет», — подытожила велогонщица.
Не знаю, что может для меня это значить участия в Играх без флага и гимна. Я думаю, дома, да и во всех остальных странах, прекрасно понимают, откуда мы.
Это не последнее соревнование для Дроновой на Олимпиаде-2024. Вместе с Аленой Иванченко она примет участие в групповой гонке.
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