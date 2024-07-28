Разгромная победа Медведева, провал велогонщиков и скандал в футболе. Как прошел первый день Олимпиады в Париже

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
3
2
0
2Китай
2
0
1
21Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Эстер Мухари
Нелли Дифферт
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Франция
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Парный разряд. Группа D
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороИталияДоминиканская Республика
Гандбол. Женщины. Группа B
10:00скороБразилияВенгрия
Пляжный волейбол. Женщины. Группа A
10:00скороВалентина Готтарди / Марта МенегаттиЛилиана Фернандес / Паула Сория
Гребля академическая. Женщины
10:00скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
10:15скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Бадминтон. Женщины. Группа E
10:20скороТай Тзю ИнТань Ляньни
Бадминтон. Женщины. Группа M
10:20скороМайю Матсумото / Вакана НагахараПерли Тан / Муралитаран Тинаа
Стрельба. Мужчины
10:30скороПневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Гимнастика спортивная. Женщины
10:30скороМногоборье. Женщины. Квалификация. Группа 1
Гребля академическая. Мужчины
10:36скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Теннис. Женщины. 1-й круг
11:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниЭрин Рутлайфф / Лулу Сун
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 52 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:00скороМохаммад ДемирельЛукас Саха
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа B
11:00скороСтевен ван де Велде / Мэттью ИммерсАлекс Раньери / Адриан Карамбула
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
11:00скороБельгияКитай
Бадминтон. Мужчины
11:10скороМужчины. Одиночный разряд. Группа G
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:10скороМаттео ПирасХуан Постигос
Гребля академическая. Женщины
11:10скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:20скороЯшар НаджафовСтрахинья Бунчич
09:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Разгромная победа Медведева, провал велогонщиков и скандал в футболе. Как прошел первый день Олимпиады в Париже

Сборная Австралии возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады-2024.

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Источник: Спорт-Экспресс

Всего было разыграно 14 комплектов наград. Австралийские спортсмены завоевали три золотые медали и две серебряные. Победили велогонщица Грейс Браун, пловчиха Ариарне Титмус на дистанции 400 метров вольным стилем, а также женская сборная по плаванию в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Вторыми стали пловец Элайджа Уиннингтон и мужская команда по плаванию в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

На втором месте расположилась сборная Китая, в активе которой два золота и одна бронза. Третье место заняли американцы с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Россияне были представлены в трех дисциплинах: велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица приняли участие в гонках с раздельного старта, пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, а теннисист Даниил Медведев начал путь к медалям.

Источник: Reuters

Первую медаль на Играх завоевали представители Казахстана

Александра Ле и Ислам Сатпаев выиграли бронзовые награды в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии десяти метров. В дуэли за третье место они победили немцев Максимилиана Бенедикта Ульбриха и
Анну Янссен со счетом 17:5. Для Ле и Сатпаева Олимпиада стала первой в карьере. После победы стрелки заявили, что чувствуют себя замечательно.

Когда я пришла в этот спорт, то начала мечтать об участии в Олимпийских играх и о том, чтобы показать наилучший результат. Это моя цель, и я верю в нее. Знаю, что если показать себя в полную силу, там и будут и победы.

Александра Ле
призер Олимпиады

Это первая медаль Казахстана на Играх в стрельбе с 1996 года. В Атланте два серебра завоевал Сергей Беляев (стрельба из винтовки), бронза была на счету Владимира Вохмянина (стрельба из скорострельного пистолета).

В этот же день Казахстан завоевал первое золото. Дзюдоист Елдос Сметов стал победителем в весовой категории до 60 килограммов. В финале Сметов оказался сильнее француза Луки Мхеидзе. На счету казахстанского спортсмена уже были две олимпийские медали — серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро и бронза Токио-2020.

Медведев вышел во второй круг олимпийского турнира

Российский теннисист стартовал с разгромной победы на Играх 2024 года в Париже. В первом раунде одиночного разряда 28-летний спортсмен одержал победу над австралийцем Ринки Хидзикату. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1.

В следующем круге 28-летний россиянин встретится с победителем противостояния между австрийцем Себастианом Офнером и Робином Хасе из Нидерландов. Также Медведев начнет борьбу за медали в смешанном парном разряде вместе с 17-летней Миррой Андреевой.

Остальные матчи с участием российских теннисистов были перенесены на 28 июля из-за непрекращающегося дождя.

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Пловец Сомов попал в полуфинал Игр

Сомов стал первым российским спортсменом, принявшим участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он успешно вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, показав результат, который позволил ему занять 13-е место в предварительных заплывах.

Кайфую вообще от всего. В принципе проплыл нормально, тем более что я не так давно вернулся к тренировкам.

Евгений Сомов
пловец

В полуфинале Сомов финишировал только седьмым во втором заплыве. Он преодолел дистанцию ровно за одну минуту и суммарно стал 13-м, что не позволило спортсмену выйти в финал. Белорус Илья Шиманович также остался за пределами решающего заплыва.

Источник: AFP 2023

Сомов примет участие в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем. Соревнования начнутся 1 августа.

Российские велогонщики остались без медалей

Дронова и Сырица стали первыми из российских спортсменов, выступившими в медальном событии. В гонке с раздельного старта Дронова финишировала на 21-м месте с отставанием в четыре минуты и 3,92 секунды. Победа досталась австралийке Грейс Браун. Серебряную награду Олимпиады увезла в Великобританию Анна Хендерсон. Тройку сильнейших замкнула представительница США Хлои Дайгерт. Сырица на этой же дистанции у мужчин стал предпоследним, заняв 31-е место из 32.

После финиша Дронова заявила, что мечтала принять участие в Олимпиаде, так это было для нее последним шансом. Она подчеркнула, что ждала решения правительства России и Международного олимпийского комитета, отметив, что никаких запретов с их стороны получено не было.

Дронова добавила, что другие участники Игр относятся к ней дружелюбно, и конфликтов у нее не возникало. «Жизнь научила меня слушать только то, что я хочу слышать. Мои родные меня поддерживают, никаких проблем нет», — подытожила велогонщица.

Не знаю, что может для меня это значить участия в Играх без флага и гимна. Я думаю, дома, да и во всех остальных странах, прекрасно понимают, откуда мы.

Тамара Дронова
велогонщица

Это не последнее соревнование для Дроновой на Олимпиаде-2024. Вместе с Аленой Иванченко она примет участие в групповой гонке.

Сборную Канады по футболу наказали за использование дрона

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) наказал женскую сборную Канады за то, что члены тренерского штаба использовали дроны для наблюдения за тренировкой соперниц из Новой Зеландии на Олимпиаде в Париже. Сборную оштрафовали на 226 тысяч долларов, а также лишили шести очков на групповом турнире Игр-2024.

Кроме того, главный тренер сборной Беверли Пристман, ее ассистент Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди, у которого не было аккредитации на Олимпиаду, были отстранены от любой связанной с футболом деятельности сроком на год.

Канадки 25 июля обыграли новозеландок в стартовом матче олимпийского турнира со счетом 2:1. В группе А им еще предстоят матчи с Францией и Колумбией.

Итальянский спортсмен потерял обручальное кольцо в Сене

Прыгун в высоту Джанмарко Тамбери рассказал, что потерял кольцо во время церемонии открытия Олимпийских игр. Оно упало в реку. Тамбери был знаменосцем сборной Италии на церемонии. После этого спортсмен предложил своей жене, Кьяре Бонтемпи, бросить в воду Сены и ее обручальное кольцо, после чего у них будет повод заново сыграть свадьбу.

Я следил за ним глазами, пока не увидел, как оно подпрыгнуло внутри лодки. Проблеск надежды… Но, к сожалению, отскок был не в том направлении, и, перевернувшись более тысячи раз в воздухе, оно упало в воду, как будто это было единственным местом, где оно хотело оказаться.

Джанмарко Тамбери
прыгун в высоту

Итальянец является олимпийским чемпионом Токио, чемпионом мира (2023), трехкратным чемпионом Европы (2016, 2022, 2024).

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