Адетокунбо не справился с одним из фаворитов Олимпиады. В «группе смерти» своя интрига

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
3
2
0
2Китай
2
0
1
21Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Скалолазание
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Брейк-данс
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Эстер Мухари
Нелли Дифферт
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Франция
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Чан Яни/Чэнь Ивэнь
Сара Бэйкон/Кэссиди Кук
Ясмин Харпер/Скарлетт Мью Йенсен
Результаты
Расписание событий
Серфинг. Женщины
03:12скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
03:48скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
04:24скороЖенщины. Первый раунд
Серфинг. Женщины
05:00скороЖенщины. Первый раунд
Бадминтон. Мужчины
09:30скороМужчины. Парный разряд. Группа D
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороИталияДоминиканская Республика
Гандбол. Женщины. Группа B
10:00скороБразилияВенгрия
Пляжный волейбол. Женщины. Группа A
10:00скороВалентина Готтарди / Марта МенегаттиЛилиана Фернандес / Паула Сория
Гребля академическая. Женщины
10:00скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
10:15скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Бадминтон. Женщины. Группа E
10:20скороТай Тзю ИнТань Ляньни
Бадминтон. Женщины. Группа M
10:20скороМайю Матсумото / Вакана НагахараПерли Тан / Муралитаран Тинаа
Стрельба. Мужчины
10:30скороПневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Гимнастика спортивная. Женщины
10:30скороМногоборье. Женщины. Квалификация. Группа 1
Гребля академическая. Мужчины
10:36скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Теннис. Женщины. 1-й круг
11:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниЭрин Рутлайфф / Лулу Сун
Дзюдо. Мужчины
11:00скороМужчины. до 66 кг. 1/32 финала
Дзюдо. Женщины
11:00скороЖенщины. до 52 кг. 1/32 финала
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа B
11:00скороСтевен ван де Велде / Мэттью ИммерсАлекс Раньери / Адриан Карамбула
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
11:00скороБельгияКитай
04:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Адетокунбо не справился с одним из фаворитов Олимпиады. В «группе смерти» своя интрига

Усилий лидера Греции оказалось недостаточно, чтобы обыграть Канаду.

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Баскетбол, Олимпиада-2024, Канада — Греция, 86:79, Яннис Адетокунбо, Шей Гилджес-Александер, ОИ-2024, фаворит Олимпиады, Париж | Источник: FIBA.BASKETBALL

Закрывало первый игровой день на Олимпийских играх противостояние двух топовых сборных из Северной Америки и Европы — Канады и Греции. Составы обеих национальных команд укомплектованы игроками высочайшего уровня, так что матч получился на загляденье. Разберём, как проходила игра, а кто тащил на себе свою сборную на самом важном турнире в этом году.

Счёт в игре открыла Канада — Ар Джей Барретт успешно завершил проход. Следом включились Гилджес-Александер и Диллон Брукс, оформившие приличный рывок. Правда, на него Яннис Адетокунбо ответил передачей на реализовавшего «трёшку» Костаса Папаниколау, а затем и сам Грик Фрик набрал свои первые очки со штрафной линии. Игроки под руководством Вассилиса Спанулиса пытались достать североамериканскую сборную, но Канада за счёт шикарных индивидуальных действий лидеров выглядела намного бодрее. Гилджес-Александер забрасывал в цель всё что попадалось под руку, а Брукс с Лугенцем Дортом полностью выключили Томаса Уолкапа и Ника Калатеса — разыгрывающих греков. Под конец четверти проявили себя Папаниколау с Константиносом Митоглу. В итоге «кленовые листья» оставили за собой отрезок с небольшим преимуществом — 26:22.

Яннулис Ларенцакис — тот игрок, который ознаменовал собой начало второй четверти. Атакующий защитник оказался точен из-за дуги, а затем заработал на себе фол в нападении. Со скамейки Канады активизировался чемпион НБА 2023 года Джамал Маррей, взявший на себя руководство атакой команды во время передышки Гилджес-Александера. Канадцы хорошо балансировали между проходами в «краску» и бросками с дальней дистанции. Команда под руководством Жорди Фернандеса довела преимущество до «+10» по ходу второй четверти. Яннис первым разменял 10 очков в протоколе, а уже затем к нему присоединились Шей и Папаниколау. Канада снова оказалась сильнее соперника — 22:16.

Во второй половине канадцы стартовали хорошо, впрочем, как и в первой. Греки не собирались проигрывать, а Адетокунбо вколотил мощнейший слэм-данк и буквально следом из-за лицевой реализовал аллей-уп от Калатеса. Европейская сборная перехватила инициативу в третьей четверти, но несколькими поспешными атаками лишила себя возможности максимально сократить отставание и всего лишь с перевесом в два очка забрала важный отрезок матча — 22:20.

Подопечные Спанулиса при каждой удобной возможности неслись вперёд как угорелые, чтобы использовать сильные стороны своей главной звезды — Адетокунбо. В четвёртой четверти трибуны стали скандировать «MVP! MVP!» в адрес Янниса, когда тот исполнял штрафные броски. Грик Фрик выжимал максимум из каждой ситуации, 34-й номер был буквально везде, а Греция сократила отставание до двух очков.

Мяч в руках у Гилджес-Александера, он обходит одного соперника на дуге и завершает проход уверенным попаданием. Снова преимущество Канады в четыре очка. Адетокунбо дрогнул, не реализовав первый штрафной в следующей атаке, а после этого ещё и сфолил. «Кленовые листья» уступили в четверти — 18:19, но взяли верх в матче — 86:79.

На счету Янниса 34 очка, пять подборов и две передачи, но, думаю, лидер сборной Греции променял всю эту статистику на то, чтобы одержать победу в этом матче. У Канады самым результативным стал Барретт с 23 очками, четырьмя подборами и тремя передачами. Отличную игру провел Гилджес Александер: 21 очко, пять подборов, а главное — важнейшее попадание с игры, которое и предрешило исход встречи.

Грекам есть куда стремиться и над чем работать, впрочем, как и Канаде. Игру обеих сборных вряд ли можно назвать эталонной. «Кленовые листья» всеми силами пытались остановить Янниса, но так и не нашли способа это осуществить, однако подопечные Фернандеса неплохо перекрыли кислород остальным. Европейской сборной же необходимо попадать свои броски — греки смазали уж слишком много свободных попыток, что, возможно, и стоило им победы. В группе А, которую смело можно назвать «группой смерти» определились фавориты после первого игрового дня — Канада и Австралия.

Вероятно, именно эти сборные займут первые две строчки в группе. Пока всё выглядит именно так. Испанцы слишком слабы, а греки могут полноценно рассчитывать лишь на Адетокунбо, который ограничен правилами ФИБА и размерами площадки, поэтому не может наколотить 50 очков и в одиночку справиться с соперником. Но это баскетбол, кто знает, что будет дальше… Буду рад ошибиться и посмотреть за преображением любой сборной на турнире. За это ведь мы и любим спорт.

Никита Бирюков

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