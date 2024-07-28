Победный гол Бальбуэны, Узбекистан вылетел, для Аргентины все решится в матче с Украиной

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
3
2
0
2Китай
3
0
1
21Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Ксие
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Эстер Мухари
Нелли Дифферт
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Франция
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
Китай
Корея
Казахстан
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороИталияДоминиканская Республика
Стрельба. Женщины
10:15скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Бадминтон. Женщины. Группа E
10:20скороТай Тзю ИнТань Ляньни
Бадминтон. Женщины. Группа M
10:20скороМайю Матсумото / Вакана НагахараПерли Тан / Муралитаран Тинаа
Гимнастика спортивная. Женщины
10:30скороМногоборье. Женщины. Квалификация. Группа 1
Теннис. Женщины. 1-й круг
11:00скороСара Эррани / Ясмин ПаолиниЭрин Рутлайфф / Лулу Сун
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа B
11:00скороСтевен ван де Велде / Мэттью ИммерсАлекс Раньери / Адриан Карамбула
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
11:00скороБельгияКитай
Бадминтон. Мужчины
11:10скороМужчины. Одиночный разряд. Группа G
Гребля академическая. Женщины
11:10скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:20скороЯшар НаджафовСтрахинья Бунчич
Гребля академическая. Мужчины
11:20скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Дзюдо. Женщины
11:28скороЖенщины. до 52 кг. 1/4 финала
Конный спорт. Микст
11:30скороТроеборье, личное первенство. Микст. Полевые испытания
Конный спорт. Микст
11:30скороТроеборье, командное первенство. Микст. Полевые испытания
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:30скороИсмаэль АльхассанБенце Понграц
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
11:30скороГерманияЯпония
Водное поло. Мужчины. Группа B
11:30скороАвстралияИспания
Гребля академическая. Женщины
11:30скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:40скороБарух ШмаиловАбдеррахман Бушита
11:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Победный гол Бальбуэны, Узбекистан вылетел, для Аргентины все решится в матче с Украиной

Главные события 2-го тура олимпийского футбольного турнира, где в четвертьфинал вышли Испания и Япония.

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Источник: AFP 2023

Анри дожимает заменами

Франция (олимп.) — Гвинея (олимп.) — 1:0

Считается, что лучше вкатываться в крупный турнир матчем с заведомым аутсайдером. Франция же начала с главного конкурента по группе, забив США три безответных мяча. Казалось, впереди у команды Тьерри Анри расстелена ковровая дорожка на пути в плей-офф. Вместо этого — тяжелейшая игра против Гвинеи. Если звездно-полосатые в первом матче дня в этой группе катком прошлись по Новой Зеландии и забили три мяча за стартовые полчаса, то «Трехцветные» ни в чем особо не превосходили провалившего старт соперника. Если бы не отменивший из-за офсайдов два гола ВАР, хозяева Олимпиады к перерыву проигрывали бы.

И ведь не скажешь, что у «Слонов нации» мощная команда. Есть опытные Наби Кейта и Диавара, но в целом у гвинейцев состав клуба из нижней половины таблицы лиги 1. Резервист «Ниццы», игроки из вторых команд «Ренна» и «Осера», представитель едва не вылетевшего во второй дивизион «Гавра» — ну не имела права Франция терять очки в такой игре. Она и не потеряла, вновь прибавив после серии замен. И если выстрел Калимуэндо-Муинга приняла на себя штанга, то подача Олисе завершилась прицельным ударом головой защитника «Фрайбурга» Сильдийя. Как ни странно, хозяева еще не в четвертьфинале. Чтобы попасть туда впервые с Игр-1996, французам нужно не уступить во вторник Новой Зеландии.

Новая Зеландия (олимп.) — США (олимп.) — 1:4

Группа А


ИВНПМО
1. Франция22004-06
2. США21014-43
3. Новая Зеландия21013-53
4. Гвинея20021-30

30 июля. Новая Зеландия — Франция, США — Гвинея.

Источник: Reuters

Развязка — в последнем туре

Аргентина (олимп.) — Ирак (олимп.) — 3:1

После дикого скандала во встрече с марокканцами в Аргентине только это и обсуждали. Писали письма и протесты, давали жесткие комментарии. С таким эмоциональным фоном вариантов дальнейшего развития событий могло быть два. Либо команда Хавьера Маскерано разозлится и станет предельно мотивированной — как на ЧМ-2022 после стартового проигрыша Саудовской Аравии. Или эмоции растратятся впустую, а на следующий матч их банально не останется. А может — они просто захлестнут.

Начали сине-белые бодро, и после подачи с фланга Хулиан Альварес сбросил мяч под удар открывшему счет Альмаде. Концовка первого тайма, напротив, получилась смазанной. Но это с точки зрения южноамериканцев. В Ираке же ликовали после очередного гола Аймена Хуссейна. Этот 28-летний форвард, который летом в очередной раз отправился на заработки в Катар, — самый эффективный форвард страны. На Кубке Азии Хуссейн забил шесть мячей в четырех матчах, а потом четырьмя результативными ударами помог иракцам занять первое место в группе на втором этапе отборочного цикла ЧМ-2026.

Вернуть же лидерство Аргентина смогла благодаря своему герою — прицельно пробившему головой Гонду. Это настоящий спец по важным голам, ведь в отборочном турнире именно он принес путевку в Париж, отобрав ее у Бразилии, впервые за 20 лет не попавшую на Игры (1:0). Потом, правда, Гонду и Джулиано Симеоне упустили верные моменты, так что спасать молодежь пришлось принявшему на себя мяч 36-летнему Отаменди. А окончательно все успокоилось после второй в матче результативной передачи еще одного успешно джокера Сеньона и образцового удара Фернандеса в верхний угол.

Источник: Reuters

Теперь для Аргентины все решится в игре с Украиной, которая рисковала второй раз подряд проиграть, открыв счет. Лучший снайпер марокканцев Рахими не только заработал пенальти и восстановил равновесие, но и дал своей команде численное преимущество (в ситуацию с заменой желтой карточки на красную вмешался ВАР). Однако буквально висевшие на воротах «Атласские львы» не только не смогли дожать соперника, но и пропустили его выпад на восьмой добавленной минуте. Перед заключительным туром все команды в этой группе набрали по 3 очка.

Украина (олимп.) — Марокко (олимп.) — 2:1

Группа В


ИВНПМО
1. Аргентина





2. Украина





3. Марокко





4. Ирак





30 июля. Украина — Аргентина, Марокко — Ирак.

Испанцы разыграли лишнего

Доминиканская Республика (олимп.) — Испания (олимп.) — 1:3

Результат первого тайма напомнил о том, что олимпийский футбол непредсказуем. Доминиканцы, у которых были интересные моменты в первом туре, ответили на гол Фермина Лопеса. Однако во втором тайме все встало на свои места, и Испания реализовала полученное незадолго до перерыва численное преимущество. Не без доли везения, так как дальний удар Алекса Баэны вряд ли доставил бы проблемы вратарю. Только их создал рикошет от ноги собственного защитника, а третье взятие ворот сначала отменили, но ВАР исправил ошибку судей. Как показал повтор, пытавшийся исполнить удар пяткой Орос не коснулся мяча, поэтому вышедший на замену защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес не попал в офсайд и забил по правилам. Испания первой вышла в плей-офф.

Узбекистан (олимп.) — Египет (олимп.) — 0:1

Гладко было на бумаге — это про второй олимпийский матч Узбекистана. Оставившая очень приятное впечатление в игре с испанцами команда Тимура Кападзе пропустила быстрый гол. Причем полузащитник Ахмед Кока до этого забил всего один мяч на профессиональном уровне — в победной для «Аль-Ахли» африканской Лиге чемпионов. А ответить на его успех — несмотря на заметное преимущество в первом тайме — так и не удавалось.

Источник: AP 2023

До перерыва тон в узбекской атаке задавал Файзуллаев. Футболист ЦСКА выдал с правого фланга отменную подачу на Шомуродова, однако опередивший защитников капитан промахнулся. Не принесло успеха еще одно обострение Файзуллаева, а когда он сам отправил мяч в сетку, арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда. Ничего не изменилось и после перерыва, хотя шансы забить были у Шомуродова. Для Узбекистана заключительный тур превращается в формальность, тогда как «Фараоны» одной ногой в плей-офф.

Группа С


ИВНПМО
1. Испания22005-26
2. Египет21101-04
3. Доминиканская Республика20111-31
4. Узбекистан20021-30

30 июля. Доминиканская Республика — Узбекистан, Испания — Египет.

37 ударов и малийская драма

Израиль (олимп.) — Парагвай (олимп.) — 2:4

Парагвай не играл на Олимпиадах 20 лет, причем сборную в Париж привез Карлос Хара Сагьер — тот, кто привел красно-белых к историческому серебру Афин-2004. Сейчас этому специалисту 73 года, и в таком возрасте трудно чем-то удивить. Отсюда уверенная реакция после унизительных 0:5 в стартовом туре: «Эта команда знает, как подняться после чувствительных ударов. Мы считаем подъемы, а не падения».

И против Израиля все поначалу складывалось удачно. Однако после перерыва старания испортила грубая ошибка вратаря, который при подаче углового выронил мяч из рук и позволил Гандельману сравнять счет. Парагвайская оборона во главе с динамовцем Бальбуэной поплыла, и от новых неприятностей ее спасли промах соперника, а также отменивший второй гол израильтян ВАР.

Первым себя в руки взял самый яркий игрок красно-белых Энсисо. Сначала форвард «Брайтона» после сольного прохода попал в штангу. Потом — классным ударом вернул своей команде преимущество в счете. Но снова все испортилось на ровном месте — после попадания защитника по ноге соперника в собственной штрафной и вмешательства ВАР. И хотя Роберто Фернандес парировал пенальти, имевший в свое время возможность перебраться в РПЛ Глух исправился на добивании.

Тем не менее, развязка все же оказалась в пользу Парагвая. Количество (рекордные за последние четыре турнира 37 ударов и 10 попаданий в створ) перешло в качество, а героем концовки стал Бальбуэна. Генерал просто вбил мяч головой в сетку после подачи одноклубника Месси по «Интер Майами» Гомеса. А Марсело Фернандес оформил дубль и добил поплывших израильтян. Как и обещал тренер, красно-белые поднялись. Все решится в матче с Мали.

Африканцы, кстати, очень прилично сыграли против Японии. Для начала справились с динамичной атакой «Синих самураев», а во второй половине стали серьезно угрожать чужим воротам. Классные спасения Кокубо и штанга уберегли от серьезных неприятностей. Вместе с тем удивительным образом не подстроился под мяч в площади ворот герой первого тура Мито. А вслед за этим случилась еще одна атака правым флангом — с добиванием Ямамото. Только это была не развязка, которой пришлось ждать до шестой добавленной минуты, когда «Орлы» получили право на пенальти. Исполнявший его Шейх Думбия промахнулся, и теперь на финише африканцев устроит только победа. Япония же может готовиться к четвертьфиналу.

Япония (олимп.) — Мали (олимп.) — 1:0


ИВНПМО
1. Япония22006-06
2. Парагвай21014-73
3. Мали20111-21
4. Израиль20113-51

30 июля. Израиль — Япония, Парагвай — Мали.

Автор: Андрей Кузичев

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