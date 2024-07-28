На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за грязной воды в Сене
Организаторы уверены, что соревнования, запланированные на 30 и 31 июля, будут проведены в срок.
Организаторы уверены, что соревнования, запланированные на 30 и 31 июля, будут проведены в срок.
ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Тренировочный заплыв триатлонистов, запланированный на воскресенье, отменен из-за плохого качества воды в Сене. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады.
«Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку уровень воды не дает достаточных гарантий», — говорится в сообщении.
Организаторы уверены, что соревнования, запланированные на 30 и 31 июля, будут проведены в срок.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.