Китаец Юй Се стал олимпийским чемпионом в стрельбе, два итальянца взяли медали

В субботу, 28 июля, китайские стрелки стали олимпийскими чемпионами в миксте. На счету сборной Китая уже три золотых медали на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.