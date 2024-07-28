Российский гимнаст Заика рассказал, что болеет на Олимпиаде за сборную Турции

«Конечно, планирую смотреть Олимпиаду, в особенности турнир по спортивной гимнастике. За кого буду болеть в отсутствии России? Поддерживаю сборную Турции — классные ребята. Весной они готовились с нами на базе: очень общительные и веселые. С некоторыми успел подружиться. Болею в Париже за них», — цитирует Заику Metaratings.ru.