Российский гимнаст Заика рассказал, что болеет на Олимпиаде за сборную Турции
Российский гимнаст Илья Заика рассказал, что на Олимпиаде поддерживает спортсменов из Турции.
Российский гимнаст Илья Заика рассказал, что на Олимпиаде поддерживает спортсменов из Турции.
«Конечно, планирую смотреть Олимпиаду, в особенности турнир по спортивной гимнастике. За кого буду болеть в отсутствии России? Поддерживаю сборную Турции — классные ребята. Весной они готовились с нами на базе: очень общительные и веселые. С некоторыми успел подружиться. Болею в Париже за них», — цитирует Заику Metaratings.ru.
Заика является чемпионом России по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах.