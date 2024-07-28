Испанскому дзюдоисту после победы над Нагаямой приходят угрозы из Японии

В субботу, 27 июля, Нагаяма в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 60 кг уступил Гарригосу на иппоне. Японский дзюдоист отказался пожимать руку сопернику после поражения.
«Ему прислали несколько неприятных сообщений из Японии, я не понимаю почему, Фрэн просто выполнил свою работу. Ему написали, чтобы он не приезжал в Японию, потому что его “плохо примут” и что это позор… Они не правы», — приводит слова тренера Marca.
Нагаяма и Гарригос стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады в Париже. Японец через утешительный раунд добился права бороться в поединке за третье место, в котором одолел Салиха Йылдыза из Турции — 10:0. Гарригос проиграл в полуфинале и в схватке за бронзу оказался сильнее грузина Георгия Сардалашвили.