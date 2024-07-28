Испанскому дзюдоисту после победы над Нагаямой приходят угрозы из Японии

«Ему прислали несколько неприятных сообщений из Японии, я не понимаю почему, Фрэн просто выполнил свою работу. Ему написали, чтобы он не приезжал в Японию, потому что его “плохо примут” и что это позор… Они не правы», — приводит слова тренера Marca.