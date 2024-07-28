Велогонщица Дронова об олимпийской деревне: Не понимаю, почему спортсмены жалуются на питание. Есть вообще какая угодно еда, из любой кухни мира

— Меня все устраивает — у меня на завтрак есть овсянка, кофе, яйца, вообще все, что нужно. Есть мясо на гриле — и красное, и белое. А если дойти до основной кухни, там есть халяльная еда, вообще какая угодно, из любой кухни мира.

То есть я не понимаю, почему спортсмены жалуются на питание. Овощи есть, фрукты есть, пудинги, глютеновая, безглютеновая еда… Очереди есть, но так, чтобы не хватало еды — такого нет.

— По условиям размещения все хорошо? Есть кондиционер?