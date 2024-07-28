Рафаэль Надаль сыграет в одиночном разряде Олимпиады-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
3
2
0
2Китай
3
0
1
22Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
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Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Се
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Эстер Мухари
Нелли Дифферт
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Франция
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Расписание событий
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороСара ЭрраниЧжэн Циньвэнь
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороАнна ШмидловаКэти Бултер
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороОливия ГадекиАранча Рус
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороПетра Мартич Кристина Букша
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороЭлизабетта КоччареттоДиана Шнайдер
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороЗизу БергсСтефанос Циципас
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороСтэн Вавринка Павел Котов
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороДжек ДрейперКеи Нисикори
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороТаллон ГрикспурКэмерон Норри
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороМоез ЭчаргуиДэниэл Эванс
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороЛучано ДардериТомми Пол
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороКристофер ЮбенксБенжамин Хассан
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороТомаш МахачЧжан Чжичжэнь
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороРобин ХаасеСебастьян Офнер
Теннис. Мужчины. 1-й круг
13:00скороМариано НавонеНуну Божеш
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороГабриэла Дабровски / Лейла ФернандесКлара Бюрель / Варвара Грачева
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороЛюдмила Киченок / Надежда КиченокВан Синьюй / Чжэн Сайсай
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороЕкатерина Александрова / Елена ВеснинаКаролина Мухова / Линда Носкова
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороЮань Юэ / Чжан ШуайБеатрис Хаддад Майя / Луиза Стефани
Теннис. Женщины. 1-й круг
13:00скороЧань Хаочин / Чань ЛатишаБарбора Крейчикова / Катерина Синякова
14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Рафаэль Надаль сыграет в одиночном разряде Олимпиады-2024

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль гарантированно сыграет в одиночном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

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Рафаэль Надаль сыграет в одиночном разряде Олимпиады-2024 | Источник: Getty Images

Эту информацию подтвердил капитан сборной Испании Давид Феррер.

«Да, сегодня он тренировался с повязкой (на правом бедре), но это лишь в целях осторожности. Посмотрим, как он будет себя чувствовать, когда матч закончится», — приводит слова Феррера AS со ссылкой на RTVE.

Вчера, 27 июля, Надаль в паре с соотечественником Карлосом Алькарасом (четырёхкратный чемпион мэйджоров) успешно стартовал в парном разряде Олимпиады. Испанцы обыграли аргентинский дуэт Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Однако после поединка Рафаэль заявил, что не уверен в своём участии в одиночном турнире.

В стартовом матче одиночного разряда Олимпиады Надаль должен сразиться с 83-й ракеткой мира венгром Мартоном Фучовичем.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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