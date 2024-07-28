Украинка Ангелина Калинина снялась с Олимпиады в Париже | Источник: Getty Images

На турнире в одиночном разряде её заменит австралийка Оливия Гадеки (164-й номер рейтинга WTA). Она сыграет с нидерландкой Аранчей Рус.

Напомним, сегодня также стало известно о снятии шестой ракетки мира австралийского теннисиста Алекса де Минора. Его заменит португалец Франсиско Кабраль, у которого нет рейтинга в одиночном разряде.