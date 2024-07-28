Организаторы перепутали гимн перед дебютом сборной Южного Судана по баскетболу на Играх

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Организаторы перепутали гимн Южного Судана перед матчем баскетбольной команды на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил портал Basket News.

Отмечается, что перед дебютным матчем сборной на Олимпиаде игрокам включили гимн Судана, государства, от которого Южный Судан получил независимость в 2011 году. Болельщики, присутствующие на матче, стали кричать и размахивать флагами, пока организаторы не остановили мелодию. Затем баскетболисты сборной Пуэрто-Рико вместе со зрителями выразили солидарность команде Южного Судана аплодисментами.