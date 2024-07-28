Гандболистки сборной Словении обыграли Южную Корею в матче 2-го тура Олимпиады-2024

Это первая победа словенских гандболисток на Олимпийских играх в Париже (Франция). В стартовом матче они уступили датчанкам со счётом 19:27. Спортсменки из Южной Кореи потерпели первое поражение на олимпийском турнире после победы над Германией в стартовом туре.

Напомним, в женском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Словения и Южная Корея, в группе B — Франция, Венгрия, Испания, Нидерланды, Ангола и Бразилия.