Волейболиста, осуждённого за изнасилование 12-летней девочки, освистали на Олимпиаде

В 2016-м 21-летний ван де Вельде был осуждён за изнасилование 12-летней девочки. Он познакомился с ребёнком в соцсетях, внушил ей, что безумно влюблён в неё, и приехал к ней в Англию. А потом уличил момент, когда родителей не было дома, пришёл к ней, напоил и совершил преступление.