19-летняя кореянка побила олимпийский рекорд Бацарашкиной в стрельбе из пистолета
Корейская спортсменка О Йе Джин в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров завоевала золотую медаль Олимпиады-2024.
Корейская спортсменка О Йе Джин в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров завоевала золотую медаль Олимпиады-2024.
19-летняя кореянка показала результат в 243,2 балла и побила олимпийский рекорд, который принадлежал россиянке Виталине Бацарашкиной. На Олимпиаде-2020 россиянка установила рекорд в 240,3 балла.
Мировой рекорд принадлежит сербке Зоране Арунович (246,9 балла).