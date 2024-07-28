В МОК уверяют, что 86% французов понравилась церемония открытия Олимпиады
Мероприятие состоялось 26 июля.
Мероприятие состоялось 26 июля.
ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) привел исследование, в соответствии с которым 86% французов сочли церемонию открытия Олимпийских игр в Париже успешной, несмотря на критику в соцсетях. Об этом журналистам заявила директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам.
Дешам не рассказала про методику опроса и не сообщила количество его участников. По ее словам, 91% респондентов одобрили выбор дзюдоиста Тедди Ринера и легкоатлетки Мари-Жозе Перек в качестве факелоносцев на заключительном этапе. 71% французов, по данным МОК, с оптимизмом смотрят на успех в организации Игр.
Во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была продемонстрирована провокационная пародия на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Кроме того, мероприятие отметилось рядом казусных ситуаций: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы на стадионе объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи. Зрители начали покидать трибуны еще до начала представления из-за плохой видимости. Тем, кто остался, пришлось наблюдать за происходящим под проливным дождем.
Отдельные фрагменты представления широко разошлись в соцсетях, а их содержание вызвало дискуссию как в России, так и за рубежом. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что на церемонии «имели место совершенно отвратительные моменты», и выразил сожаление, что МОК согласовал такое содержание представления.