Канадский теннисист Оже-Альяссим вышел во второй круг Олимпиады

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
3
2
0
2Китай
3
0
1
22Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Се
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Эстер Мухари
Нелли Дифферт
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Франция
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Женщины. Финал
Грейс Браун
Анна Хендерсон
Хлое Дигерт
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
14:15скороВеликобританияИспания
Баскетбол. Женщины. Группа А
14:30скороИспанияКитай
Гандбол. Женщины. Группа A
15:00скороШвецияГермания
Бадминтон. Мужчины. Группа B
15:00скороКан Мин Хек / Со Сын ЧжэКристо Попов / Тома Жуниор Попов
Бадминтон. Мужчины. Группа H
15:00скороЭнтони ГинтингХовард Шу
Бадминтон. Микст. Группа A
15:00скороЧжень Си Вей / Хуанг Я КьонРинов Ривалди / Ментари Пита Ханингтьяс
Велоспорт - Маунтинбайк. Женщины
15:10скороКросс-кантри. Женщины. Финал
Бадминтон. Микст. Группа A
15:50скороКим Вон Хо / Чон На ЫнТом Жикель / Дельфин Дельрю
Бадминтон. Женщины. Группа G
15:50скороГрегория Мариска ТунджунгПолина Бугрова
Бадминтон. Женщины. Группа P
15:50скороЧен Ю ФейИвон Ли
Гимнастика спортивная. Женщины
15:50скороМногоборье. Женщины. Квалификация. Группа 3
Пляжный волейбол. Женщины. Группа E
16:00скороКатя Стам / Раиса СхонМоника Пауликене / Айне Раупелите
Водное поло. Мужчины. Группа A
16:00скороИталияСША
Бокс. Мужчины. 1/16 финала
16:30скороНебиль ИбрагимВасим Абусал
Гребной слалом. Женщины
16:30скороБайдарка-одиночка. Женщины. Полуфинал
Регби. Женщины. Группа B
16:30скороИрландияВеликобритания
Бадминтон. Мужчины. Группа J
16:40скороКодай НараокаИгорь Коэльо
Бадминтон. Женщины. Группа B
16:40скороЛю Шен Шу / Тин НинГабриэла Стоева / Стефани Стоева
Бадминтон. Женщины. Группа A
16:40скороАн СеюнКалояна Налбантова
Бокс. Мужчины. 1/16 финала
16:46скороАсланбек ШымбергеновЗейяд Эшаш
15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Канадский теннисист Оже-Альяссим вышел во второй круг Олимпиады

19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим уверенно вышел во второй круг олимпийского теннисного турнира в Париже (Франция).

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Лидер канадского тенниса Оже-Альяссим вышел во второй круг Олимпиады | Источник: Getty Images

Он обыграл американца Маркоса Гирона (38-й номер рейтинга АТР) в двух сетах — 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 6 минут. В рамках поединка Оже-Альяссим выполнил 10 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету его соперника ни одного эйса, одна двойная ошибка. Гирон не имел ни одной возможности сделать брейк на подаче канадца.

Во втором круге Олимпиады-2024 Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Душан Лайович (Сербия) — Максимильян Мартерер (Германия). Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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