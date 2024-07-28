Сборная Южного Судана победила команду Пуэрто-Рико в 1-м туре Олимпиады-2024

Сборная Южного Судана победила команду Пуэрто-Рико в первом туре ОИ-2024 | Источник: ФИБА

Встреча завершилась победой Южного Судана со счётом 90:79 (20:28, 28:26, 23:15, 19:10). Олимпийские игры в Париже стали первыми, в которых приняла участие сборная Южного Судана.

Наиболее результативным игроком сборной Южного Судана стал защитник Карлик Джонс. В ходе игры ему удалось набрать 19 очков, сделать семь подборов, отдать шесть передач, а также совершить две потери. На площадке Джонс провёл 36 минут и 42 секунды.