Мария Саккари с разгромной победы начала Олимпиаду и может сыграть с Александровой
Восьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла во второй круг олимпийского теннисного турнира в Париже (Франция).
Восьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла во второй круг олимпийского теннисного турнира в Париже (Франция).
В стартовом матче она разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич (668-й номер рейтинга WTA) — 6:0, 6:1.
Матч продолжался 58 минут. В рамках встречи Саккари выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Ковинич проиграла все геймы на своей подаче.
Во втором круге Мария Саккари сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой (28-я ракетка мира) и китаянкой Юань Юэ (40-й номер рейтинга).