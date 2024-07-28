Мария Саккари с разгромной победы начала Олимпиаду и может сыграть с Александровой | Источник:

Матч продолжался 58 минут. В рамках встречи Саккари выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Ковинич проиграла все геймы на своей подаче.