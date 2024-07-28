Британский теннисист Кэмерон Норри снялся с Олимпиады в Париже | Источник: Getty Images

Об этом сообщил Олимпийский комитет Великобритании на странице в социальных сетях. Характер повреждения не уточняется.

В воскресенье, 27 июля, с олимпийского турнира в одиночном разряде также снялся австралийский теннисист Алекс де Минор, занимающий шестую строчку мирового рейтинга. Его заменит португалец Франсиско Кабраль, у которого нет рейтинга в одиночном разряде.

Норри заменит младший брат 11-й ракетки мира Стефаноса Циципаса Петрос Циципас.