Во Франции возмутились из-за очередного провала на Олимпиаде

В воскресенье Франс Пресс сообщило, что тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже, который должен был пройти в воскресенье, отменен из-за загрязненной воды в Сене. Причиной называется дождь, который прошел в пятницу и субботу в столице.