Во Франции возмутились из-за очередного провала на Олимпиаде

В воскресенье Франс Пресс сообщило, что тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже, который должен был пройти в воскресенье, отменен из-за загрязненной воды в Сене. Причиной называется дождь, который прошел в пятницу и субботу в столице.
«А на “очистку Сены” мы потратили 1,4 миллиарда!» — возмутился Филлипо.
Как отметил политик, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придется еще раз нырнуть в реку.
В середине июля за 13 дней до начала Олимпийских игр чиновница искупалась там, чтобы доказать пригодность качества воды в реке для проведения соревнований.