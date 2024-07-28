Украинская теннисистка Элина Свитолина с разгромной победы начала Олимпиаду в Париже

Матч продолжался 1 час 2 минуты. В рамках встречи Свитолина выполнила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету её японской соперницы один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.