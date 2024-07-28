Стало известно, кто организовал диверсию на Олимипиаде в Париже
ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. Анонимный коллектив противников Олимпиады взял на себя ответственность за диверсии на железнодорожных путях во Франции, сообщает издание Voix du Nord.
ПАРИЖ, 28 июл — РИА Новости. Анонимный коллектив противников Олимпиады взял на себя ответственность за диверсии на железнодорожных путях во Франции, сообщает издание Voix du Nord.
По его информации, в ряд французских СМИ было разослано письмо с адреса «саботаж TGV ОИ».
В нем анонимный коллектив открыто выступает против организации Олимпийских игр.
«Они называют это вечеринкой? Мы рассматриваем это как праздник национализма, гигантскую постановку о порабощении населения государствами», — приводит издание цитату из письма.
В пятницу, в день открытия Олимпиады в Париже, Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о том, что ночью было совершено несколько поджогов на железнодорожных путях. По данным телеканала BFMTV, целью злоумышленников стали релейные шкафы около железнодорожных путей, а также кабели. Это привело к серьезным перебоям на трех линиях скоростных поездов TGV, еще на одной линии диверсию удалось предотвратить. Многие поезда были задержаны и отменены, были затронуты около 800 тысяч пассажиров. Власти Франции назвали произошедшее саботажем. Прокуратура Парижа начала расследование. В SNCF заявили, что движение поездов будет полностью восстановлено с понедельника.