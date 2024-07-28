Медведев узнал соперника по второму кругу турнира на Олимпиаде
Российский теннисист Даниил Медведев узнал соперника по второму кругу олимпийского турнира в Париже. Им стал австриец Себастьян Офнер.
Российский теннисист Даниил Медведев узнал соперника по второму кругу олимпийского турнира в Париже. Им стал австриец Себастьян Офнер.
На старте соревнования Офнер, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, обыграл двукратного победителя турнира в Кицбюэле (2011, 2012) Робина Хасе из Нидерландов.
Встреча между спортсменами продолжалась 1 час 13 минут и завершилась в пользу австрийца со счетом 7:5, 6:2.