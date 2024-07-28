Беньямин Хассан принёс Ливану первую в истории победу в теннисе на Олимпиаде

Хассан попал в основную сетку мужского турнира благодаря универсальному месту. Во втором круге он сыграет с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина, 12) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

Он также примет участие в парном разряде с Хади Хабибом. Хабиб также участвовал в турнире в одиночном разряде, заменив одного из снявшихся участников. Он проиграл в первом круге испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу.