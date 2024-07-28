Казахстан в восторге от первого золота Олимпиады. Дзюдоиста Сметова поздравил сам президент Токаев | Источник: Reuters

Историческое золото

Пополнения медального зачета на Олимпиаде-2024 сборная Казахстана ждала недолго. Дзюдоист Елдос Сметов в субботу не просто принес своей стране первое золото Парижа, но и вошел в историю как первый казахстанский олимпийский чемпион по дзюдо. 27 июля в финале весовой категории до 60 килограммов спортсмен победил француза с грузинскими корнями Луку Мхеидзе.

«Нет ничего невозможного. В этом я убедился. Если есть желание, то все можно преодолеть. Все в наших руках. Исполнил мечту Жаксылыка Ушкемпирова — стал олимпийским чемпионом в единоборствах. Очень этому рад. Удалось это сделать с третьей попытки. До этого брал и серебро, и бронзу. Был чемпионом мира. Теперь стал и олимпийским чемпионом. Нет большего счастья, чем радовать свой народ», — приводит слова Сметова после победы Olympic.kz.

Немногим ранее Казахстан завоевал первую разыгранную медаль Олимпиады. Ее в соревнованиях по стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки выиграли Александра Ле и Ислам Сатпаев, занявшие третье место. Вырванная в борьбе со сборной Германии бронза позволила нашим соседям даже ненадолго возглавить медальный зачет стран на Олимпиаде.

Поздравления президента

Две медали в первый день соревнований, а особенно долгожданное для страны олимпийское золото, вызвали огромный ажиотаж в Казахстане. Дзюдоиста Сметова уже называют национальным героем. До золота Елдосу удалось добраться с третьей попытки. В коллекции спортсмена есть также серебро Олимпиады в Рио-2016 и бронза в Токио-2020. Поздравил дзюдоиста с успешным выступлением на Играх в Париже президент страны Касым-Жомат Токаев.

«Поздравляю нашего дзюдоиста Елдоса Сметова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Париже! Благодаря его мастерству и силе духа высоко развевается флаг Казахстана. Елдос стал лучшим в мире в борьбе с сильнейшими соперниками, выиграв главные соревнования четырехлетия. Вами восхищается вся страна. Ваша победа — победа всего нашего народа», — написал глава государства в соцсетях.

Денежные выплаты

Присоединился к поздравлениям министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, который присутствует на Олимпиаде.

— Поздравляю лидера национальной сборной Казахстана по дзюдо с яркой победой и первой золотой медалью в копилке Казахстана. Искренне рад за сборную Казахстана и хочу поблагодарить всех наставников, тренеров, а также отметить высокий профессионализм казахстанского дзюдоиста. Сметов стал сильнейшим дзюдоистом в своей весовой категории. В финале турнира завоевал для казахстанской сборной золотую медаль, преподнеся настоящий подарок нашим болельщикам, — заявил Маржикпаев.

Каждому спортсмену, который принесет олимпийские медали сборной Казахстана, полагаются денежные выплаты. По действующему законодательству золотой медалист получит 250 тысяч долларов, 150 тысяч выплатят за серебро, а за бронзу — 75 тысяч. Премиальные также предусмотрены для атлетов, занявших четвертые (30 тысяч), пятые (10 тысяч) и шестые (5 тысяч) места. Дополнительно солидные призовые за попадание в пятерку лучших на Олимпиаде выплатит боксерам профильная федерация (220, 120, 70, 30 и 10 тысяч долларов соответственно).