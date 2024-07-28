«Он словно создан на компьютере». Вембаньяма продолжает удивлять — теперь на ОИ

Баскетбол, Олимпиада-2024, Виктор Вембаньяма: центровой и сборная Франции, Сан-Антонио Спёрс, как играет, мнение о нём | Источник: Getty Images

Дебютный сезон Виктора Вембаньямы в Национальной баскетбольной ассоциации получился на славу: первый номер драфта 2023 года выиграл награду «Новичка сезона», а также занял второе место в голосовании за «Лучшего защитника». Правда, шикарная индивидуальная статистика и награды в НБА никак не помогли «Сан-Антонио Спёрс» доползти хотя бы до зоны плей-ин. Сейчас Вемби немного возмужал и уже является лидером сборной Франции на домашних Олимпийских играх. Что говорят об Инопланетянине в кулуарах баскетбольных арен после его первого выступления на Олимпиаде-2024?

Сборная Франции ужасно начала стартовую встречу с Бразилией на домашних Играх. Но спустя время именно Вембаньяма «зажёг огонь» в напарниках по команде. Юный талант реализовал несколько умопомрачительных слэм-данков и своей «мухобойкой» оформил парочку блок-шотов. Вемби выделялся на обеих сторонах паркета. Было видно, как бразильцы неохотно шли под кольцо, когда возле него обитает игрок с ростом 224 см.

Лидер сборной Бразилии Марселиньо Уэртас повидал на своём веку многое, но Вембаньяма вызвал у него бурю эмоций. «Теперь все знают, кто он. Те, кто не следит за баскетболом и впервые увидят его по телевизору на Олимпиаде, скажут: “Что это за парень, чёрт возьми!” Он словно создан на компьютере или что-то в этом роде. Он уникален, и мы всё ещё не можем привыкнуть к таким игрокам, как Яннис Адетокунбо или Вемби, которые появляются и способны делать удивительные вещи на площадке благодаря своим невероятным телам и талантам».

С легендой бразильского баскетбола трудно не согласиться. Вембаньяма — уникальный для своих габаритов игрок. Он очень подвижен для «большого», при этом обладает приличным дриблингом и броском с любой дистанции, а о защитных навыках и говорить нечего, всё видно невооружённым взглядом. Само собой, нет предела совершенству, но и Виктор — пахарь до мозга костей, который практически в одиночку вытащил сложнейший дебютный матч для Франции на ОИ-2024.

«Игра Виктора Вембаньямы захватывает, и это не отражает в полной мере впечатление от него. Но больше всего, несмотря на все зрелищные моменты и прочее, мне нравится его терпение. Способность убедиться, что все члены команды вовлечены в игру и принимают в ней участие. Он начал с простых, незаметных действий, чтобы почувствовать игру, а потом разошёлся и взял матч под контроль». Дуэйн Уэйд трёхкратный чемпион НБА, 13-кратный участник Матча всех звёзд НБА

Не остались в стороне и напарники по команде, которые сказали много лестного о выступлении Вембаньямы. «С ним легко играть. В первую очередь благодаря его физическим данным, но он также знает, как играть в баскетбол. Я играл со многими великими баскетболистами, но никогда не выступал с молодым парнем с таким высоким IQ. С ним легко взаимодействовать и давать ему мяч. Он очень хорош. В защите просто стараемся ставить его в нужное место, чтобы мы могли играть вокруг него», — поделился Николя Батюм.

Следом высказался и центровой Франции Матиас Лессор, который подменял Вембаньяму, когда тот переводил дух на скамейке запасных. «Это было потрясающе. Он один из лучших игроков в мире. Мы знаем, насколько он важен для нас. Мы знаем, насколько важно для нас настроить его на нужный ритм и найти его в наилучшей возможной позиции. И сегодня он был просто потрясающим. Он был ключевым игроком для нас. И мы надеемся, что он продолжит в том же духе».