«Он словно создан на компьютере». Вембаньяма продолжает удивлять — теперь на ОИ

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
3
2
0
2Китай
3
0
1
22Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
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Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Женщины. Финал
Паулин Ферран Прево
Хэйли Баттэн
Йенни Риссведс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Се
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Эстер Мухари
Нелли Дифферт
Результаты
Регби
Мужчины. Финал
Франция
Фиджи
Результаты
Регби
Мужчины. Матч за 3-е место
ЮАР
Австралия
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Елдос Сметов
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Гиорги Сардалашвили
Франсиско Гарригос
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рюджу Нагаяма
Салих Йылдыз
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Натсуми Тсунода
Баасанкхуу Баавудорж
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Абиба Абужакинова
Тара Бабулфат
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ширин Букли
Лаура Мартинес Абеленда
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Финал
Ремко Эвенепоель
Филиппо Ганна
Воут ван Эрт
Результаты
Расписание событий
Бокс. Мужчины. 1/16 финала
16:30скороНебиль ИбрагимВасим Абусал
Гребной слалом. Женщины
16:30скороБайдарка-одиночка. Женщины. Полуфинал
Бадминтон. Мужчины. Группа J
16:40скороКодай НараокаИгорь Коэльо
Бадминтон. Женщины. Группа B
16:40скороЛю Шен Шу / Тин НинГабриэла Стоева / Стефани Стоева
Бадминтон. Женщины. Группа A
16:40скороАн СеюнКалояна Налбантова
Бокс. Мужчины. 1/16 финала
16:46скороАсланбек ШымбергеновЗейяд Эшаш
Гандбол. Женщины. Группа A
17:00скороДанияНорвегия
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:02скороАто Плодзицкий-ФаогалиВиктор Шельстрат
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:18скороЛорен Альфонсо ДомингесХулио Сесар ла Крус
Бадминтон. Мужчины. Группа B
17:30скороСупак Джомкох / Киттинупонг КедренОндрей Крал / Адам Мендрек
Бадминтон. Мужчины. Группа I
17:30скороТьен Чен ЧоуЛуис Рамон Гарридо
Бадминтон. Мужчины. Группа K
17:30скороПранной Хасина СунилФабиан Рот
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
17:34скороАзиз Аббес МухийдинЛазизбек Муллажонов
Водное поло. Мужчины. Группа A
17:35скороХорватияЧерногория
Стрельба из лука. Женщины
17:48скороЖенщины. Командное первенство. Матч за 3-е место
Бокс. Женщины. 1/16 финала
17:50скороДжордана СоррентиноНазым Кызайбай
Дзюдо. Женщины. Утешительные
17:50скороГефен ПримоРека Пупп
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
18:00скороФранцияСербия
Дзюдо. Женщины. 1/2 финала
18:00скороДистрия КрасникиОдетт Джуффрида
Футбол. Женщины. Группа C
18:00скороБразилия (олимп.)Япония (олимп.)
17:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Он словно создан на компьютере». Вембаньяма продолжает удивлять — теперь на ОИ

Уникальность французского таланта замечают легенды НБА и Бразилии!

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Баскетбол, Олимпиада-2024, Виктор Вембаньяма: центровой и сборная Франции, Сан-Антонио Спёрс, как играет, мнение о нём | Источник: Getty Images

Дебютный сезон Виктора Вембаньямы в Национальной баскетбольной ассоциации получился на славу: первый номер драфта 2023 года выиграл награду «Новичка сезона», а также занял второе место в голосовании за «Лучшего защитника». Правда, шикарная индивидуальная статистика и награды в НБА никак не помогли «Сан-Антонио Спёрс» доползти хотя бы до зоны плей-ин. Сейчас Вемби немного возмужал и уже является лидером сборной Франции на домашних Олимпийских играх. Что говорят об Инопланетянине в кулуарах баскетбольных арен после его первого выступления на Олимпиаде-2024?

Сборная Франции ужасно начала стартовую встречу с Бразилией на домашних Играх. Но спустя время именно Вембаньяма «зажёг огонь» в напарниках по команде. Юный талант реализовал несколько умопомрачительных слэм-данков и своей «мухобойкой» оформил парочку блок-шотов. Вемби выделялся на обеих сторонах паркета. Было видно, как бразильцы неохотно шли под кольцо, когда возле него обитает игрок с ростом 224 см.

Лидер сборной Бразилии Марселиньо Уэртас повидал на своём веку многое, но Вембаньяма вызвал у него бурю эмоций. «Теперь все знают, кто он. Те, кто не следит за баскетболом и впервые увидят его по телевизору на Олимпиаде, скажут: “Что это за парень, чёрт возьми!” Он словно создан на компьютере или что-то в этом роде. Он уникален, и мы всё ещё не можем привыкнуть к таким игрокам, как Яннис Адетокунбо или Вемби, которые появляются и способны делать удивительные вещи на площадке благодаря своим невероятным телам и талантам».

С легендой бразильского баскетбола трудно не согласиться. Вембаньяма — уникальный для своих габаритов игрок. Он очень подвижен для «большого», при этом обладает приличным дриблингом и броском с любой дистанции, а о защитных навыках и говорить нечего, всё видно невооружённым взглядом. Само собой, нет предела совершенству, но и Виктор — пахарь до мозга костей, который практически в одиночку вытащил сложнейший дебютный матч для Франции на ОИ-2024.

«Игра Виктора Вембаньямы захватывает, и это не отражает в полной мере впечатление от него. Но больше всего, несмотря на все зрелищные моменты и прочее, мне нравится его терпение. Способность убедиться, что все члены команды вовлечены в игру и принимают в ней участие. Он начал с простых, незаметных действий, чтобы почувствовать игру, а потом разошёлся и взял матч под контроль».

Дуэйн Уэйд
трёхкратный чемпион НБА, 13-кратный участник Матча всех звёзд НБА

Не остались в стороне и напарники по команде, которые сказали много лестного о выступлении Вембаньямы. «С ним легко играть. В первую очередь благодаря его физическим данным, но он также знает, как играть в баскетбол. Я играл со многими великими баскетболистами, но никогда не выступал с молодым парнем с таким высоким IQ. С ним легко взаимодействовать и давать ему мяч. Он очень хорош. В защите просто стараемся ставить его в нужное место, чтобы мы могли играть вокруг него», — поделился Николя Батюм.

Следом высказался и центровой Франции Матиас Лессор, который подменял Вембаньяму, когда тот переводил дух на скамейке запасных. «Это было потрясающе. Он один из лучших игроков в мире. Мы знаем, насколько он важен для нас. Мы знаем, насколько важно для нас настроить его на нужный ритм и найти его в наилучшей возможной позиции. И сегодня он был просто потрясающим. Он был ключевым игроком для нас. И мы надеемся, что он продолжит в том же духе».

19 очков, девять подборов, четыре перехвата, три блок-шота и две передачи в матче с Бразилией полностью описывают вклад Вемби в успех Франции. Уникальный баскетболист продолжает развиваться и проявлять себя не только в НБА, где позволяют намного больше вольностей и всё в основном направлено на шоу, но и в турнире под эгидой ФИБА, где меньше площадка, другие правила и судьи дают бороться. Впрочем, Вембаньяма на Олимпиаде уже доказывает своё превосходство на деле. Похоже, мы станем свидетелями великой карьеры, но загадывать ещё очень рано, пока лишь смотрим за баскетболом на ОИ-2024.

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XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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