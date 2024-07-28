«Мы больше не являемся сюрпризом». Тренер Южного Судана — о дебюте на ОИ-2024

«Мы больше не являемся сюрпризом для наших соперников. Каждый из наших игроков будет стараться изо всех сил, точно так же, когда сборная Пуэрто-Рико загорелась и стала сокращать отрыв, и мы были стойкими. Мы сдержали это, мы обрели самообладание, мы вернулись в игру.



У США много тяжёлого оружия, которым они могут доминировать на каждом участке площадки. Итак, мы должны быть сосредоточенны, сплочены, играть вместе, играть правильно и продолжать защищаться. Эти ребята (Пуэрто-Рико) набрали 40 очков во второй четверти, и мы удержали их до какого количества? 79 очков? Как я уже сказал, каждый будет стараться изо всех сил», — приводит слова Айви издание Basket News.