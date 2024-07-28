Мирра Андреева не смогла выйти во второй круг олимпийского теннисного турнира

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла польке Магде Линетт в матче первого круга олимпийского турнира. Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу польки. Андреева выступала на турнире без номера посева. В следующем круге Линетт (без номера посева) встретится с итальянкой Жасмин Паолини (четвертый номер посева).

Андреевой 17 лет, она занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. По итогам прошлого сезона WTA признала россиянку лучшим новичком года.

Линетт 32 года, она является 48-й ракеткой мира. На ее счету две победы на турнирах WTA. Лучшим результатом Линетт на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 4 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Медали, которые будут завоеваны россиянами и белорусами, не будут учтены в общем зачете.