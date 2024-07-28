Надаль сыграет с Джоковичем во втором круге Олимпийских игр

Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4 в пользу Надаля.

В следующем круге испанец сыграет против второй ракетки мира серба Новака Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. Между собой теннисисты встречались 59 раз — рекорд в Открытой эре (с 1968 года). По числу побед Джокович ведет со счетом 30−29. В последний раз соперники играли друг с другом в мае 2022 года, тогда Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

Надалю 38 лет, он занимает 161-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 92 победы на турнирах под эгидой организации. Ранее испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 22 победы на турнирах Большого шлема, он уступает только Джоковичу (24). Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Фучовичу 32 года, он располагается на 83-й позиции в мировом рейтинге. В активе венгерского теннисиста 2 титула ATP. Лучшим результатом для спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.