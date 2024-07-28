Российских журналистов убирают с Олимпиады, уже допустив на нее. Дичь от французских властей

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
4
2
0
2Южная Корея
3
2
1
28Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Синхронное плавание
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Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нидерланды
Мексика
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Женщины. Финал
Паулин Ферран Прево
Хэйли Баттэн
Йенни Риссведс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Се
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Лукас Маертенс
Элайджа Уиннингтон
Ким Вумин
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. Группа C
18:15скороСербияСША
Бокс. Женщины. 1/16 финала
18:22скороГрэнн УолшАнна Луца Хамори
Гимнастика спортивная. Женщины
19:00скороМногоборье. Женщины. Квалификация. Группа 4
Гандбол. Женщины. Группа B
20:00скороАнголаИспания
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороИспания (олимп.)Нигерия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороАвстралия (олимп.)Замбия (олимп.)
Регби. Женщины. Группа B
20:00скороИрландияЮАР
Серфинг. Женщины
20:00скороЖенщины. Второй раунд
Бадминтон. Мужчины
20:30скороМужчины. Одиночный разряд. Группа E
Бадминтон. Женщины
20:30скороЖенщины. Одиночный разряд. Группа L
Бадминтон. Микст
20:30скороМикст. Парный разряд. Группа B
Регби. Женщины. Группа B
20:30скороАвстралияВеликобритания
Водное поло. Мужчины. Группа B
20:30скороФранцияВенгрия
Серфинг. Женщины
20:36скороЖенщины. Второй раунд
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
20:45скороНидерландыФранция
Бокс. Мужчины. 1/16 финала
21:00скороМагомед ШахидовТьяго Муксанга
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа E
21:00скороЭвандро Оливейра / Артур ЛансиЮлиан Херл / Александер Хорст
Регби. Женщины. Группа C
21:00скороСШАБразилия
Серфинг. Женщины
21:12скороЖенщины. Второй раунд
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
21:15скороЮАРВеликобритания
19:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российских журналистов убирают с Олимпиады, уже допустив на нее. Дичь от французских властей

Хозяева Игр-2024 не смогли проявить гостеприимство, о котором так долго говорили на открытии.

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Российских журналистов убирают с Олимпиады, уже допустив на нее. Дичь от французских властей | Источник: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, 4 апреля 2024 года: «Россиянам окажут тот же прием, что и всем участникам со всего мира. Париж примет участников Игр в духе олимпийских традиций, которых придерживается».

Его предшественник на посту Жак Ширак в 2003 году сказал еще одну крылатую фразу: «Они упустили прекрасный шанс промолчать», — о восточноевропейских странах, которые поддержали США после вторжения в Ирак. Кажется, в этот раз возможность промолчать упустила сама Франция.

Тема с недопуском российских журналистов не сильно муссировалась на страницах наших СМИ — все-таки аудитории прежде всего интересны спортсмены, а не те, кто о них пишет. Но после нескольких очень странных эпизодов с (не)выдачей аккредитаций молчать уже странно. Последняя капля — аккредитации отобрали у четырех журналистов ТАСС, которым ранее они были одобрены и выданы в Париже. Теперь людям на четвертый день Олимпиады (первые соревнования стартовали 24 июля) запрещено появляться на олимпийских объектах в роли журналистов.

Как выдавали аккредитации?

Как правило, визой в страну на Олимпиаде и является аккредитация — в случае с Францией было не совсем так. Французская сторона просила лишь сделать биометрию — в остальном пакет документов для традиционного шенгена собирать было не нужно. То есть либо въехать можно было по туристической визе и получить аккредитацию на месте — так сделали некоторые российские представители прессы, которые еще остались в Париже, либо ждать одобрения аккредитации и момента, когда подвезут аккредитацию и наклеят на нее стикер-аналог визы в посольстве Франции в Москве.

Корреспонденты «СЭ» пошли по второму пути — и до сих пор ждут одобрения своих аккредитаций, в разгар первой недели Олимпиады. Некоторые коллеги из ТАСС выбрали, по моей информации, первый путь — и результат оказался примерно тем же.

Как сообщил ТАСС, «четырех журналистов ТАСС лишили выданных ранее аккредитаций на Олимпиаду в Париже. Оргкомитет Олимпийских игр в Париже при лишении аккредитаций журналистов ТАСС сослался на некое решение французских властей. В полученном корреспондентами документе нет никаких подробностей, а лишь содержится ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции».

«Лишение олимпийских аккредитаций журналистов ТАСС стало для нас полнейшей неожиданностью, — сообщили “СЭ” в Управлении общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС. — Наши корреспонденты без проблем въехали на территорию Франции и получили олимпийские аккредитации. Один из них, Артем Кузнецов, находится в Париже с 20 июля. Все корреспонденты опытные, много раз представляли Россию и ТАСС на крупнейших спортивных соревнованиях. Для того же Кузнецова это седьмая Олимпиада, и никогда его работа, как и других корреспондентов, нареканий не вызывала. Оргкомитет “Париж-2024”, лишая журналистов законного права осуществлять профессиональную деятельность, сослался на решение властей Франции, но никаких конкретных претензий и причин для подобного решения не привел».

Журналистов отсеивали на дальних подступах

Важно понимать — инициатор отказов и запретов не МОК, а именно власти Франции. Ранее в поездке во Францию отказали журналистам РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российской газете», также, по моей информации, отказ пришел одной из сотрудниц Sports.ru. Не пришло одобрение аккредитации представителю Sport24. Представители оргкомитета, которые отвечали за взаимодействие с россиянами, не отвечают на е-мейлы и сообщения в телефоне.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев (не путать с ведущим телешоу) привел общее число отказов: «Французские власти все никак не успокоятся — больше 4300 человек из разных стран они решили не допускать на Олимпиаду, и большинство из них — это журналисты из России и Белоруссии. А сейчас они спохватились и вспомнили про корреспондентов ТАСС, которых аккредитовали ранее. Они очень боятся иной точки зрения», — считает Соловьев.

Поскольку ТАСС обладает официальным статусом госагентства, факт одобрения аккредитации в Париже сам по себе был неожиданным. И откат назад действительно выглядит тем, что называют словом «спохватиться». Однако сложно подозревать в угрозе безопасности, к примеру, Артема Кузнецова, который много лет работает в спорте, в том числе с иностранцами, и, например, положительно в соцсетях высказался о церемонии открытия. Странно подозревать в шпионаже Андрея Симоненко из РИА «Новости», который проехал несколько Олимпиад, — с таким же успехом в шпионаже можно подозревать Фелпса или Надаля.

Сегодня «СЭ» опубликовал интервью россиянки Ольги Лаевой, которая работала в оргкомитетах нескольких Олимпиад, — она объяснила отказ ей «цветом паспорта». Ранее мы обнаружили, что на официальном сайте Олимпиады нельзя выбрать среди спортсменов, за которыми хочешь следить особенно, нейтралов из России и Белоруссии. Судя по всему, Франция так и не захотела проявить олимпийский дух, про который можно было промолчать.

Дмитрий Кузнецов

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