Роман Сафиуллин без проблем вышел во второй круг на ОИ-2024, обыграв Алехандро Табило

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Российский теннисист выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных (20%). На счету чилийца пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.