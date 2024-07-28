Мирра Андреева обратилась к российским болельщикам после поражения на ОИ

— Да, были, наверное, ее соотечественники. К сожалению, у нас сейчас нет такой атмосферы, но благодарна тем, кто пришел и поддерживал меня. Я слышала русскую речь. Не знаю, прочитает ли кто-то это интервью, но хотелось бы поблагодарить всех, кто болеет.