Вайцеховская — об открытии Игр: Чтобы МОК извинился перед миром за свое главное шоу — это полный зашквар

«Возвращаясь к церемонии открытия. Если совсем откровенно, мне не кажется, что она стоит всего того праведного гнева, которым сейчас переполнены СМИ. Возможно, я недостаточно религиозна, но рассуждаю просто: любое публичное действо — тот самый случай, когда люди, все это придумавшие, сами рисуют собственный портрет и отчасти — портрет страны. Но чтобы МОК официально извинился перед миром за свое главное шоу, это, конечно же, полный зашквар», — написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.