Вайцеховская — об открытии Игр: Чтобы МОК извинился перед миром за свое главное шоу — это полный зашквар

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Австралия
4
2
0
2Франция
3
2
2
28Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Стрельба из лука
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Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Томоюки Мацушита
Карсон Фостер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нидерланды
Мексика
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Женщины. Финал
Паулин Ферран Прево
Хэйли Баттэн
Йенни Риссведс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Се
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Ох Сангук
Фарес Ферджани
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Австралия
Италия
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Орьян Малло
Вивиан Кун Ман Вай
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Луиджи Самеле
Зиад Элсисси
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Саммер Макинтош
Кэйти Ледеки
Результаты
Расписание событий
Футбол. Женщины. Группа C
20:00скороИспания (олимп.)Нигерия (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
20:00скороАвстралия (олимп.)Замбия (олимп.)
Серфинг. Женщины
20:00скороЖенщины. Второй раунд
Теннис. Женщины. 1-й круг
20:30скороГабриэла Дабровски / Лейла ФернандесКлара Бюрель / Варвара Грачева
Бадминтон. Мужчины. Группа E
20:30скороАндерс АнтонсенКоллинз Валентин Филимон
Бадминтон. Женщины. Группа L
20:30скороКаролина МаринЖенира Штадельман
Бадминтон. Микст. Группа B
20:30скороДечапол Пуаваранукро / Сапсире ТаераттаначалКокейла Маммери / Танина Маммери
Водное поло. Мужчины. Группа B
20:30скороФранцияВенгрия
Серфинг. Женщины
20:36скороЖенщины. Второй раунд
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
20:45скороНидерландыФранция
Бокс. Мужчины. 1/16 финала
21:00скороМагомед ШахидовТьяго Муксанга
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа E
21:00скороЭвандро Оливейра / Артур ЛансиЮлиан Херл / Александер Хорст
Серфинг. Женщины
21:12скороЖенщины. Второй раунд
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
21:15скороЮАРВеликобритания
Бокс. Мужчины. 1/8 финала
21:16скороПатрик Джеймс БраунКено Марли Машадо
Бадминтон. Женщины. Группа B
21:20скороЕн Нга Тинг / Ен Пуи ЛамСюй Энни / Сюй Керри
Бадминтон. Мужчины. Группа M
21:20скороКин Ю ЛохЯн Лоуда
Бадминтон. Мужчины. Группа D
21:20скороКим Аструп / Андрес РассмусенЛи Янь / Ван Чи-Линь
Фехтование. Мужчины. 1/2 финала
21:25скороМохмед Эль-СайедЯнник Борель
Теннис. Мужчины. 1-й круг
21:30скороСимоне Болелли / Андреа ВавассориПабло Карреньо Буста / Марсель Гранольерс
21:36 (мск), источник: Sport24

Вайцеховская — об открытии Игр: Чтобы МОК извинился перед миром за свое главное шоу — это полный зашквар

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, ныне журналистка Елена Вайцеховская высказалась об извинениях оргкомитета Игр-2024 в Париже за некоторые сцены на церемонии открытия.

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Вайцеховская — об открытии Игр: «Чтобы МОК извинился перед миром за свое главное шоу — это полный зашквар» | Источник: Кадр из трансляции

Организаторов церемонии обвинили в неуважении к христианской вере, в частности, из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

«Возвращаясь к церемонии открытия. Если совсем откровенно, мне не кажется, что она стоит всего того праведного гнева, которым сейчас переполнены СМИ. Возможно, я недостаточно религиозна, но рассуждаю просто: любое публичное действо — тот самый случай, когда люди, все это придумавшие, сами рисуют собственный портрет и отчасти — портрет страны. Но чтобы МОК официально извинился перед миром за свое главное шоу, это, конечно же, полный зашквар», — написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Церемония открытия Олимпиады
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Вся история Олимпийских игр
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XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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