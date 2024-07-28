Последняя Олимпиада? Кыргызбаев сделал заявление после медали в Париже-2024

«Я не знаю, что произошло. Однако не считаю, что в полуфинале соперник был сильнее. Я хотел измотать соперника, но не получилось. Не могу понять почему так случилось. Мне было приятно, что Елдос Сметов поддерживал тебя. Подготовка к Олимпиаде была другой, не такой. Мне 32 года, я думаю, что это последняя Олимпиада. Я выложился и показал всего себя. Медаль посвящаю всему Казахстану», — отметил Кыргызбаев.