Последняя Олимпиада? Кыргызбаев сделал заявление после медали в Париже-2024
Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев прокомментировал свою победу в утешительном финале Олимпийских игр в Париже, передает Vesti.kz.
Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев прокомментировал свою победу в утешительном финале Олимпийских игр в Париже, передает Vesti.kz.
В матче за бронзу в весовой категории до 66 килограмм он победил серба Страхинью Бунчича.
«Я не знаю, что произошло. Однако не считаю, что в полуфинале соперник был сильнее. Я хотел измотать соперника, но не получилось. Не могу понять почему так случилось. Мне было приятно, что Елдос Сметов поддерживал тебя. Подготовка к Олимпиаде была другой, не такой. Мне 32 года, я думаю, что это последняя Олимпиада. Я выложился и показал всего себя. Медаль посвящаю всему Казахстану», — отметил Кыргызбаев.
Эта победа принесла казахстанцу 75 тысяч долларов премиальных. Таким образом, в копилке Казахстана оказалось две бронзовые и одна золотая медаль.
Ранее золотом отметился дзюдоист Елдос Сметов, а два казахстанца выступавшие в пулевой стрельбе: Александра Ле и Ислам Сатпаев — принесли бронзу.