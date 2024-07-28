Золото Сметова, или сколько казахстанцы заработали на старте Олимпиады-2024

Источник: Сали Сабиров

Бронзовым призером Олимпиады стал дзюдоист Гусман Кыргызбаев. Казахстанец в утешительном финале весовой категории до 66 килограммов победил серба Страхинью Бунчича.

Для Казахстана эта медаль стала третьей в Париже-2024. Ранее историческое золото для сборной принес дзюдоист Елдос Сметов, а Александра Ле и Ислам Сатпаев завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки (десять метров) среди смешанных команд.

Согласно законодательству, чемпиону Олимпийских игр из Казахстана полагается 250 тысяч долларов (свыше 118 миллионов тенге). Кроме того, серебряным призерам выплачивают 150 тысяч долларов, бронзовым — 75 тысяч долларов.

Таким образом, Сметов получит 250 тысяч долларов, а Кыргызбаев, Ле и Сатпаев — по 75 тысяч долларов каждый.

Также в Казахстане предусмотрены премиальные в размере 30, 10 и 5 тысяч долларов за 4-е, 5-е и 6-е места соответственно. Тем самым, на «десятку» обогатилась казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова, которая завершила выступление на Олимпиаде-2024 на пятом месте.

В итоге, за два медальных дня Казахстан завоевал три награды, а спортсмены заработали 485 тысяч долларов (229 миллионов тенге).