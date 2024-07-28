Сафиуллин вслед за Медведевым и Шнайдер — во 2-м круге. В одиночке ОИ осталось трое наших

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Япония
4
2
1
2Австралия
4
2
0
29Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
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Гандбол
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Греко-римская борьба
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Янник Борель
Коки Кано
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Лорен Скраггс
Ли Кифер
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Николо Мартинеги
Ник Финк
Адам Пити
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Мохамед Эль-Сайед
Тибор Андрафаси
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элеанор Харви
Элиза Волпи
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Тори Хаски
Гретхен Уолш
Чжан Юйфэй
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Томоюки Мацушита
Карсон Фостер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Диера Келдиерова
Дистрия Красники
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Амандин Бушар
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ларисса Пимента
Одетт Джуффрида
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Женщины. Финал
Джессика Фокс
Клаудия Зволинска
Кимберли Вудс
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Виллиан Лима
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Страхинья Бунчич
Гусман Кыргызбаев
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Валид Хяр
Денис Виеру
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Китай
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Коко Йошизава
Лиз Акама
Райсса Леал
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нидерланды
Мексика
Результаты
Велоспорт - Маунтинбайк
Кросс-кантри. Женщины. Финал
Паулин Ферран Прево
Хэйли Баттэн
Йенни Риссведс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
О Йе Джин
Ким Йе Джи
Ману Бхакер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Финал
Ю Се
Федерико Мальдини
Паоло Монна
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
22:00скороСловенияКанада
Футбол. Женщины. Группа A
22:00скороФранция (олимп.)Канада (олимп.)
Футбол. Женщины. Группа B
22:00скороСША (олимп.)Германия (олимп.)
Бокс. Женщины. 1/16 финала
22:04скороПихла Кайво-ОджаМаргарет Тембо
Бадминтон. Мужчины
22:10скороМужчины. Парный разряд. Группа D
Бадминтон. Микст
22:10скороМикст. Парный разряд. Группа C
Гимнастика спортивная. Женщины
22:10скороМногоборье. Женщины. Квалификация. Группа 5
Бокс. Женщины. 1/16 финала
22:20скороЯсмин МуттакиАйра Вильегас
Серфинг. Женщины
22:24скороЖенщины. Второй раунд
Бокс. Женщины. 1/16 финала
22:36скороМария Альтаграсия Моронта ЭрнандесНин-Чин Чен
Бокс. Женщины. 1/16 финала
22:52скороАльсинда Лукас дос СантосДжессика Трибелова
Серфинг. Женщины
23:00скороЖенщины. Второй раунд
Пляжный волейбол. Женщины. Группа C
23:00скороСара Хьюз / Келли ЧенгБарбора Германнова / Мари-Сара Штохлова
Серфинг. Женщины
23:36скороЖенщины. Второй раунд
Серфинг. Женщины
29.07скороЖенщины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
29.07скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
29.07скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
29.07скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
29.07скороМужчины. Второй раунд
Серфинг. Мужчины
29.07скороМужчины. Второй раунд
23:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Сафиуллин вслед за Медведевым и Шнайдер — во 2-м круге. В одиночке ОИ осталось трое наших

А Павел Котов вчистую уступил легендарному Стэну Вавринке — швейцарцу уже 39 лет.

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Олимпиада-2024 в Париже: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Роман Сафиуллин, Павел Котов | Источник: Чемпионат.com

В воскресенье, 28 июля, на теннисном турнире Олимпиады 2024 года в Париже прошёл первый по-настоящему большой соревновательный день, благо погода позволяла. В вечернюю программу вошли три матча с участием российских теннисистов: два в одиночном разряде и один — в парном. Теперь обо всём по порядку.

Роман Сафиуллин, занимающий 67-е место в рейтинге ATP, встречался с 21-й ракеткой мира из Чили Алехандро Табило, посеянным под 15-м номером. Ранее они не играли друг с другом, и в первой очной игре победил россиянин. Успех Романа, дебютировавшего на Играх, тем более приятен, что Табило, как всякий чилиец, наиболее силён именно на грунте. Хотя стоит отметить, что в этом сезоне Алехандро открыл счёт титулам на уровне ATP, выиграв турниры на других покрытиях: хардовый Окленд и травяную Мальорку.

В первом сете до счёта 3:3 включительно была равная борьба. В седьмом гейме Сафиуллин добился брейка: после второго «ровно» Табило допустил двойную ошибку, а на брейк-пойнте пробил в сетку. В восьмом гейме россиянин подтвердил брейк, уйдя с двойного брейк-пойнта. И в 10-м гейме с третьего сетбола подал на партию — 6:4 за 47 минут. По ключевой статистике Роман оказался на голову сильнее соперника: активно выигранные очки — 19 против 11, невынужденные ошибки — три против восьми.

Во втором сете Сафиуллин блестяще действовал в своих геймах. На первой подаче он забрал 14 розыгрышей из 15, то есть 93%! Ни о каких брейк-пойнтах Табило речи не шло. В первом гейме Роман упустил целых пять брейк-пойнтов, в том числе тройной, а в третьем взял подачу оппонента и вскоре довёл матч до победы. Первый матчбол у россиянина был ещё в девятом гейме, на приёме. Но тогда он допустил ошибку в розыгрыше. А вот в 10-м гейме под ноль подал на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 32 минуты. Статистика красноречиво говорит о перевесе нашего парня: по виннерсам — 34 против 21, по невынужденным — семь против 15.

Во втором круге Сафиуллин сразится с другим южноамериканцем Томасом Мартином Этчеверри (Аргентина), который выбил Тьяго Уайлда (7:6 (9:7), 6:2).

Павел Котов, располагающийся на 62-й строчке в мировой классификации, вышел на корт с легендарным трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой. В марте Вавринке, который в далёком уже 2008 году на Олимпиаде в Пекине вместе с другой легендой Роджером Федерером завоевал золото в парном разряде, исполнилось 39 лет. Однако он и не думает заканчивать карьеру, даром что является лишь 109-й ракеткой мира.

На «Ролан Гаррос» этого года Котов победил Вавринку во втором круге: 7:6 (7:5), 6:4, 1:6, 7:6 (7:5). Сегодня швейцарец нанёс ему разгромное поражение: 6:1, 6:1 всего за 53 минуты. За весь матч у россиянина не было не только брейк-пойнтов, но и «ровно» на приёме. Стэн сделал пять брейков, использовав все пять брейк-пойнтов. При этом во второй партии Вавринка повесил Котову скрытую «баранку», проиграв лишь одно очко за три своих гейма.

Таким образом, во второй круг в одиночном разряде вышли Даниил Медведев, Диана Шнайдер и Роман Сафиуллин.

Теннисный турнир на Олимпиаде завершится 4 августа.

Александр Насонов

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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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