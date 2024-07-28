Сафиуллин вслед за Медведевым и Шнайдер — во 2-м круге. В одиночке ОИ осталось трое наших

Олимпиада-2024 в Париже: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Роман Сафиуллин, Павел Котов | Источник: Чемпионат.com

В воскресенье, 28 июля, на теннисном турнире Олимпиады 2024 года в Париже прошёл первый по-настоящему большой соревновательный день, благо погода позволяла. В вечернюю программу вошли три матча с участием российских теннисистов: два в одиночном разряде и один — в парном. Теперь обо всём по порядку.

Роман Сафиуллин, занимающий 67-е место в рейтинге ATP, встречался с 21-й ракеткой мира из Чили Алехандро Табило, посеянным под 15-м номером. Ранее они не играли друг с другом, и в первой очной игре победил россиянин. Успех Романа, дебютировавшего на Играх, тем более приятен, что Табило, как всякий чилиец, наиболее силён именно на грунте. Хотя стоит отметить, что в этом сезоне Алехандро открыл счёт титулам на уровне ATP, выиграв турниры на других покрытиях: хардовый Окленд и травяную Мальорку.

В первом сете до счёта 3:3 включительно была равная борьба. В седьмом гейме Сафиуллин добился брейка: после второго «ровно» Табило допустил двойную ошибку, а на брейк-пойнте пробил в сетку. В восьмом гейме россиянин подтвердил брейк, уйдя с двойного брейк-пойнта. И в 10-м гейме с третьего сетбола подал на партию — 6:4 за 47 минут. По ключевой статистике Роман оказался на голову сильнее соперника: активно выигранные очки — 19 против 11, невынужденные ошибки — три против восьми.

Во втором сете Сафиуллин блестяще действовал в своих геймах. На первой подаче он забрал 14 розыгрышей из 15, то есть 93%! Ни о каких брейк-пойнтах Табило речи не шло. В первом гейме Роман упустил целых пять брейк-пойнтов, в том числе тройной, а в третьем взял подачу оппонента и вскоре довёл матч до победы. Первый матчбол у россиянина был ещё в девятом гейме, на приёме. Но тогда он допустил ошибку в розыгрыше. А вот в 10-м гейме под ноль подал на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 32 минуты. Статистика красноречиво говорит о перевесе нашего парня: по виннерсам — 34 против 21, по невынужденным — семь против 15.

Во втором круге Сафиуллин сразится с другим южноамериканцем Томасом Мартином Этчеверри (Аргентина), который выбил Тьяго Уайлда (7:6 (9:7), 6:2).

Павел Котов, располагающийся на 62-й строчке в мировой классификации, вышел на корт с легендарным трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой. В марте Вавринке, который в далёком уже 2008 году на Олимпиаде в Пекине вместе с другой легендой Роджером Федерером завоевал золото в парном разряде, исполнилось 39 лет. Однако он и не думает заканчивать карьеру, даром что является лишь 109-й ракеткой мира.

На «Ролан Гаррос» этого года Котов победил Вавринку во втором круге: 7:6 (7:5), 6:4, 1:6, 7:6 (7:5). Сегодня швейцарец нанёс ему разгромное поражение: 6:1, 6:1 всего за 53 минуты. За весь матч у россиянина не было не только брейк-пойнтов, но и «ровно» на приёме. Стэн сделал пять брейков, использовав все пять брейк-пойнтов. При этом во второй партии Вавринка повесил Котову скрытую «баранку», проиграв лишь одно очко за три своих гейма.

Таким образом, во второй круг в одиночном разряде вышли Даниил Медведев, Диана Шнайдер и Роман Сафиуллин.

Теннисный турнир на Олимпиаде завершится 4 августа.